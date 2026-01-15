김경일 시장, 새해 맞이 현장 행보…“스마트 안전 도시 파주 만들 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김경일 파주시장, 새해 맞아 도시정보센터 방문

"시민 안전과 편의를 책임지는 핵심 역할에 감사"

경기 파주시는 지난 14일 김경일 파주시장이 도시정보센터를 방문해 근무자들을 격려하고 교통과 방범 시스템 운영 현황을 점검했다고 15일 밝혔다.

파주 도시정보센터. 파주시 제공

이날 김경일 파주시장은 도시정보센터 통합관제실을 찾아 24시간 운영 중인 관제 시스템을 직접 확인하고, 시민의 안전과 원활한 교통 흐름을 위해 노력하고 있는 직원들의 노고에 감사를 전했다.

파주시 도시정보센터는 파주시 전역의 방범 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 24시간 통합 관제하며 범죄 예방과 신속한 사건 대응을 위한 역할을 수행하고 있다. 특히 안전 취약지역과 우범지역을 중심으로 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 지속적으로 설치해 시민 안전망을 강화하고 있다.

이와 함께 도시정보센터는 각종 지능형 교통체계(ITS)를 설치 및 운영하고, 교통신호기 관리 및 신호체계 개선 사업을 추진해 교통 혼잡을 완화하고 교통사고 예방에 기여하고 있다. 아울러 버스정보시스템(BIS)을 설치해 시민들이 더 정확하고 편리하게 대중교통 정보를 이용할 수 있도록 지원하고 있다.

김경일 파주시장은 "도시정보센터는 시민의 일상과 가장 가까운 곳에서 안전과 편의를 책임지는 중요한 기관"이라며 "앞으로도 첨단 교통체계의 고도화와 안전 기반 시설 확충을 통해 시민이 체감할 수 있는 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





파주시는 앞으로도 도시정보센터를 중심으로 첨단 교통·방범 시스템을 지속적으로 확대해 안전하고 편리한 도시 환경 조성에 힘쓸 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

