화성·구리시, 10억원 투입해 '범죄예방 도시환경디자인 사업' 추진

경기도가 올해 화성시 봉담읍과 구리시 토평동 일대에서 야간 보행로 개선 등 '범죄예방 도시환경 디자인 사업'을 추진한다.

범죄예방 도시환경 디자인(셉테드) 사업은 가해자, 피해자, 범죄 발생 장소의 환경적 특성 간의 관계를 분석해 범죄 방어적 공간을 구성하는 것이다. 직접적인 범죄를 방지할 뿐 아니라 범죄 불안감을 감소시키기 위한 예방 디자인을 말한다.

경기도는 지난해 31개 시군을 대상으로 올해 사업대상지를 공모해 화성시와 구리시를 최종 선정했다.

선정된 사업은 경기도 지원비 1억5000만원과 시비 3억5000만원을 투입된다.

화성시는 대학가 청년 유동 인구가 많은 지역을 중심으로 늦은 귀가에도 안심할 수 있는 환경을 조성한다. 오피스텔 및 원룸 밀집 구역, 통학로에 대해 범죄예방 환경설계 기법을 적용해 안전한 정주 환경을 지원하며 대학생 참여 범죄예방 프로그램을 통해 자생적 커뮤니티를 조성할 계획이다.

경기도의 주거밀집 골목길 환경개선 사업 추진 전과 후의 모습

구리시는 대중식당·주점과 다세대주택이 밀집한 지역을 중심으로 조도(빛의 밝기) 환경개선을 통해 자연적 감시 체계를 구축하고 사각지대의 접근통제를 강화하며, 범죄예방 안전지도 안내판 설치 등을 통해 안전한 마을 환경을 조성한다.

경기도는 2013년 전국 최초로 '범죄예방 도시환경디자인 조례'를 제정하고 2014년부터 매년 시군 공모를 통해 2~5곳의 사업 대상지를 선정·지원하고 있다. 현재까지 총 44곳을 지원했다.





강길순 경기도 건축정책과장은 "앞으로도 도시환경디자인사업 추진을 통해 도민 삶의 질을 향상시키고 취약지역 내 환경개선을 통해 범죄로부터 안전한 주거환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

