강원도, 어르신·장애인 시설 화재 안전에 '7년간 125억' 투입

김진태 강원도지사 "안전은 예방이 최선"

도, 화재 취약 시설 불연성 외벽 교체 박차

원주시 소재 노인요양시설 현장 점검

불연성 외벽 교체 등 화재안전 시설개선사업 추진

김진태 강원특별자치도지사는 14일 원주시 판부면에 위치한 노인요양시설을 방문해 화재 대비 상황 등 재난 대비 실태를 점검하고 현장의 목소리를 청취했다.

안전취약계층 이용건물 화재안전 시설개선 지원사업. 강원도 제공

이번 현장 점검은 겨울철 추위가 지속되면서 난방기기 사용 증가 등으로 화재 위험이 높아진 가운데, 화재 발생 시 신속한 대피와 대응이 어려운 노인·장애인 등 안전취약계층이 이용하는 시설의 화재 안전 실태를 사전에 점검하기 위해 추진됐다.

점검 대상은 노인요양시설을 비롯해 장애인 거주시설 및 의료재활시설, 어린이 보육시설 등 안전취약계층 이용시설이다.

김진태 지사는 이날 화재 등 재난 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 비상대피로와 소화기 등 주요 안전시설을 직접 확인하고, 요양시설을 대상으로 추진 중인 화재 안전 시설개선 사업의 추진 상황도 함께 점검했다.

화재 안전 시설개선사업은 2017년 12월 제천 스포츠센터 화재를 계기로 가연성 소재 외벽의 위험성이 지적되면서 추진된 사업으로 도는 2018년부터 '안전취약계층 이용건물의 시설개선 지원 조례'를 신속하게 마련해 사업을 본격 추진해 왔다.

도는 지난 7년간 도내 16개 시군 84개소에 총 125억원을 투입해 불연성 외벽 교체를 비롯해 스프링클러 설치, 누전차단기 보강, 노후 배선 교체, 피난 설비 확충 등을 지원해 왔으며, 올해도 5억8000만원의 예산을 투입해 지속 추진할 계획이다.

이번에 방문한 원주시 판부면 노인요양시설 역시 화재 안전 시설개선 사업 대상 시설로, 총 6억2000만원을 투입해 가연성 외벽을 불연성 외벽으로 교체하는 등 화재 안전성을 강화한 곳이다.





김진태 지사는 요양원 관계자들을 격려하며 "철저한 시설점검과 함께 어르신들의 대피 체계가 사전에 충분히 확보되어야 한다"며, "모든 안전사고는 예방이 최선인 만큼, 앞으로도 안전취약계층이 화재에 대한 걱정없이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 화재 안전 시설 개선 사업을 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

