광주 대형마트서 창고형 약국 입점 추진…광주시약사회 반발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

광주광역시약사회가 롯데마트 상무점 내 창고형약국 입점 계획에 대해 우려를 표명하며 본사 차원의 공식 간담회를 요청했다

광주시약사회는 14일 롯데쇼핑 등에 공문을 보내 입점 계획 재검토를 전제로 한 간담회를 요구했다.

약사회는 입장문을 내고 "의약품은 일반 소비재와 달리 전문적인 복약지도와 지속적인 안전관리가 필수적인 공공재다"며 "특히 대형 유통시설 내에서 대량·저가·무제한선택 방식으로 의약품을 판매하는 창고형약국 모델은 구조적으로 의약품 오남용과 약물 부작용, 고령자 및 만성질환자의 건강을 위해 가능성을 크게 증폭시킨다"고 지적했다.

이어 "롯데마트가 지역사회와 의료·보건 전문가와의 충분한 협의 없이 이러한 약국 모델을 도입하려는 것은 단순한 점포 운영 문제가 아니라 지역 보건 안전과 공공의료 체계에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이다"고 덧붙였다.





AD

아울러 "이번 간담회는 대립이나 비난을 위한 자리가 아니라 의약품 안전과 지역사회 보건 체계, 대형 유통기업의 사회적 책임 등을 종합적으로 고려한 합리적 해결 방안을 모색하기 위한 자리다"며 "롯데마트가 지속적으로 강조해 온 ESG 경영과 지역사회 상생 원칙에 비춰 볼 때, 본 사안은 지역 보건 전문가의 의견을 직접 청취하고 충분히 검토할 필요가 있다"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>