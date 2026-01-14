낭만 태운 ‘울산 마차’… 재미있는 꿀잼도시 울산관광 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 태화강 국가정원서 시승회



관광 콘텐츠, 3월부터 본격 운영

관광객을 태운 '울산 마차'가 도심을 달리며 산업수도의 이미지를 유쾌하게 뒤집는다.

울산시가 '꿀잼도시 울산'을 구현하기 위해 추진 중인 관광 콘텐츠 '울산 마차'가 오는 3월부터 본격 운영에 들어간다.

시는 14일 오전 11시 태화강 국가정원 대나무생태원 입구에서 '울산 마차' 시승회와 안전점검을 실시한다.

시승회는 김두겸 울산시장을 비롯해 초등학생, 정원해설사, 연인 두 커플 등이 동승해 마차를 체험하며 불편사항 등을 점검한다.

'울산 마차'는 벨로(자전거)택시 도입 취지에서 착안한 전기동력 관광수단으로, 정원도시 울산에 걸맞게 친환경 이동 수단을 통해 꿀잼도시 울산 구현을 목표로 도입됐다.

지난 2024년 7월 울산문화관광재단과 위·수탁협약을 통해 마차 15대를 지난해 12월까지 제작 완료해 이날 시승회를 가진다.

'울산 마차'는 태화강 국가정원과 울산대공원 일원에서 총 15대가 운영될 예정이다.

이용자는 전기동력으로 운행되는 울산마차를 타고 울산12경 중 대표 관광명소 2곳인 태화강 국가정원과 울산대공원을 여유롭게 둘러보며 체험할 수 있다.

좌석은 지면 기준 2.0m 정도 높이로 설치돼 시야 확보가 용이하며, 전기동력 특유의 정숙한 주행과 운전자의 관광 해설을 통해 울산의 자연과 도심 풍경을 편안하게 감상할 수 있고 최대 4인까지 동시 탑승 가능하다.

울산시는 오는 2월 말까지 시험 운영과 안정화 기간을 거쳐 3월부터 본격적인 유료 운영에 들어갈 계획이다.

마차는 20분 간격으로 운행하며 이용 시간은 회당 약 40분 정도다. 이용요금은 1인당 1만원 정도로 울산시민과 다자녀 가구, 65세 이상 고령자, 군인 등에게는 50% 감면 혜택을 적용할 예정이다.

예약과 결제는 인터넷과 현장에서 '왔어울산' 스마트 관광앱을 통해 이용할 수 있다.





김두겸 시장은 "울산 마차가 시민들과 관광객들에게 도심 속에서 즐기는 새로운 관광경험을 제공할 것으로 기대한다"라며 "울산을 꿀잼도시이자 다시 찾고 싶은 매력적인 관광도시로 만들어가기 위해 더욱 노력하겠다"라고 말했다.

울산시청.

영남취재본부 김철우 기자

