기후부 "신규원전 건설 내달중 결정…동서울변환소 대체부지도 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2개 기관서 3000명 대상 여론조사 실시

12차 전기본과 별개로 신규원전 건설 여부 발표

하남 주민 의견 반영 3개 대체 부지 검토중

김성환 기후에너지환경부 장관이 12일 정부세종청사에서 열린 한전KDN 등 에너지 분야 산하기관 업무보고를 받기에 앞서 발언하고 있다. 2026.1.12 연합뉴스

AD

정부가 제11차 전력기본계획에 포함됐던 신규 원전 2기 건설을 계속 추진할지 여부를 내달중 결정하기로 했다. 또 주민과의 갈등으로 멈춰 서 있는 동서울변환소 건설에 대해서는 주민 의견을 반영해 대체 부지를 검토하고 있다.

기후에너지환경부 안세진 원전산업정책관은 13일 에너지 산하기관 업무보고와 관련한 정책브리핑에서 "여론조사 결과에 대한 분석 등을 통해 2월 안에는 신규 원전 건설 추진 여부를 발표할 계획"이라고 밝혔다.

11차 전력수급기본계획에서는 2028년까지 대형 신규원전 2기와 소형모듈원자로 1기를 짓기로 했으나 새 정부는 대국민 토론회와 여론조사를 거쳐 계획대로 추진할지를 확정하기로 한 바 있다. 이와 관련 정부는 지난해 12월 30일과 이달 7일 두 차례의 정책 토론회를 개최했다.

정부는 이번 주에 국민 여론조사를 진행하고 있다. 이호현 기후부 2차관은 "2곳의 여론조사 기관에 의뢰해 3000명을 대상으로 자동응답시스템(ARS)을 활용해 여론조사를 진행하고 있다"고 설명했다. 기후부는 12차 전력수급기본계획과는 별도로 신규 원전 건설 여부를 조속히 결정한다는 계획이다.

앞서 한국에너지정보문화재단이 실시한 '2025 상반기 에너지 국민인식 조사'에서는 조사 대상의 62.8%가 원자력을 늘려야 한다고 답했다. 하지만 거주 지역에 원전이 건설하는 것에 대해서는 49.6%만 찬성했다. 한국갤럽이 작년 10월 실시한 조사에서는 37%가 '현재 수준 유지'를, 32%가 '축소', 14%가 '확대', 14%가 '모름/무응답'을 선택했다.

주민 반발로 지연되고 있는 경기 하남시 동서울변환소에 대해서는 한국전력이 대체 부지에 대한 타당성 검토를 실시하고 있다.

서철수 한전 전력계통본부 부사장은 "하남시 주민이 요구한 팔당댐 상수원보호구역 내 부지, 동서울변전소 인근 다른 마을, 동서울요금소 인근 옛 미군기지 부지 등 3곳에 대해 장단점을 검토하고 있다"며 "기후부와 최종 협의를 거쳐 동서울 변환소 건설을 진행할 것"이라고 밝혔다.

이호현 차관은 "주민들의 의견을 진정성 있게 듣고 여러 가지 대안을 고민하고 있다"며 "당초 계획과 대안 등을 종합적으로 검토하고 있다"고 밝혔다.

다만 한전이 대체 부지를 검토한다고 해서 당초 계획이 변경될지는 미지수다. 대체 부지로 추진할 경우 한전이 추가로 토지 매입과 주민 협상을 거쳐야 해서 시간이 상당 기간 지연될 수 있기 때문이다.

서철수 부사장도 "동서울변환소를 2027년 완공하는 것이 목표로 더 지연되면 많은 문제가 발생한다"면서 "주민이 말씀하시는 사항을 충분히 검토해서 계속 추진할 수밖에 없는 이유를 설명하고, 양해도 구할 것"이라고 말했다.

기후부 관계자는 "현재 부지보다 합리적인 부지가 있다면 검토하지 않을 이유가 없다"면서도 "변환소 준공이 이미 계획보다 많이 늦었는데 부지를 옮길 시 더 늦어지는 점도 고려 사항"이라고 했다.

동서울변환소는 동해안에서 생산한 전기를 초고압직류송전(HVDC)을 이용해 수도권으로 보내기 위한 마지막 단계 설비다. 기존에 있던 변전소를 옥내화하고 직류를 교류로 전환하기 위한 변환 설비를 추가로 증설하는 사업이다.

감일 신도시 등 주변 주민들은 변환소에서 발생하는 전자파 및 소음으로 피해가 우려된다며 반대하고 있다. 이에 하남시도 변환소 증설 관련 인허가를 내주지 않고 있다. 한전은 하남시를 상대로 행정심판을 제기해 승소했으나 여전히 답보상태다.





AD

김성환 기후부 장관도 취임 후 두차례 주민 간담회를 실시했으나 결론을 내지는 못했다. 기후부와 한전이 대체 부지를 검토한 것은 간담회에서 나온 주민들의 의견을 반영한 것이다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>