日 조기총선 가능성에 닛케이지수 사상 첫 5만3000대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치 사나에 일본 총리가 조기 총선을 실시할 것이란 전망이 힘을 받으며 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 13일 장중 사상 처음 5만3000을 넘어섰다.

이날 오전 10시 42분께 닛케이지수는 전 거래일인 지난 9일 종가보다 3.23% 오른 5만3616.26선에서 움직이고 있다.

13일 한 남성이 도쿄 증권거래소 앞을 지나가고 있다. AFP연합뉴스

AD

이날 개장한 직후 한때는 5만3814까지 치솟았다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 "다카이치 총리가 내달 조기 총선거 실시를 검토한다는 보도의 영향으로 외국인 매수세가 유입되고 있다"고 밝혔다. 미국 주식 시장의 견조함도 일본 증시에 영향을 주고 있다고 덧붙였다.

앞서 지난 9일 요미우리신문은 다카이치 총리가 오는 23일 소집 예정인 정기국회 초기에 중의원을 해산하고 2월 중 조기 총선거를 실시하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.

자민당이 조기 총선거에서 승리할 경우 다카이치 총리의 적극 재정 정책이 강화될 것이란 관측이 확산하며 엔화는 약세를 보이고 장기 금리는 상승하는 흐름이 나타나고 있다.





AD

이날 오전 도쿄 외환시장에서 엔·달러 환율은 1달러당 158엔을 넘어섰다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>