철원군, 제14회 철원 한탄강 얼음트레킹 축제 17일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철원군, ‘유네스코 지질공원’ 위를 걷는 얼음트레킹 축제

은빛 얼음 위서 만나는 비경…철원 한탄강의 겨울 선물

강원도 철원군은 오는 17일부터 25일까지 9일간 철원 한탄강 및 승일교 일원에서 '제14회 철원 한탄강 얼음트레킹 축제'를 개최한다.

철원군이 오는 17일부터 25일까지 9일간 철원 한탄강 및 승일교 일원에서 '제14회 철원 한탄강 얼음트레킹 축제'를 개최한다. 철원군 제공

AD

'철원 한탄강 얼음트레킹 축제'는 한탄강의 얼음길을 직접 걸으며 한탄강의 절경과 철원의 겨울 정취를 즐길 수 있는 대표 겨울 축제다. 단단히 얼어붙은 한탄강 위에서 화산활동으로 형성된 기암괴석과 유네스코 세계지질공원으로 등재된 주상절리 등을 생동감 있게 감상할 수 있다.

트레킹 코스 중간 기착지인 승일교 하단에는 눈썰매장, 두루미 홍보관, 겨울 음식 체험 공간 등을 조성하고, 버스킹 공연 등 다양한 볼거리와 즐길거리를 마련해 축제 방문객들에게 풍성한 체험을 제공할 계획이다.

개막일인 17일 오전 9시에는 개막이벤트로 웰컴퍼포먼스 및 몸풀기체조를 한 후 다함께 트레킹을 출발하며, 승일교 하단 특설무대에서 철원예술단의 축하공연 등을 포함한 개막식을 진행한다.

철원군이 오는 17일부터 25일까지 9일간 철원 한탄강 및 승일교 일원에서 '제14회 철원 한탄강 얼음트레킹 축제'를 개최한다. 철원군 제공

또한 24일에는 특별 이벤트 프로그램으로 '한탄강 똥바람 알통 구보대회'가 열린다. 참가자들의 다채로운 바디페인팅과 이색 퍼포먼스를 통해 축제 기간 또 다른 재미를 선사할 것으로 기대된다.

철원 한탄강 얼음트레킹 축제는 2023년 대한민국 축제콘텐츠 대상 '명예의 전당' 수상, 2024년 강원도 우수축제 및 문화체육관광부 '문화관광 예비축제' 선정 등으로 우수성과 독창성을 인정받아, 많은 관광객이 찾는 철원군의 대표 겨울 축제로 자리매김하고 있다.





AD

철원군 관계자(군수 이현종)는 "한탄강의 눈과 얼음을 밟으며 자연과 하나 될 수 있는 한탄강 얼음트레킹 축제에서 이색적인 체험과 함께 잊지 못할 겨울 추억을 만들길 바란다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>