[오늘의신상]'클릭유 저당밸런스 곡물맛'…"맛·건강 모두 챙겼다"

필수 아미노산·비타민 15종 등 함유된 저당 곡물맛

서울우유협동조합의 온라인 브랜드 클릭유가 하루에 필요한 영양소를 간편하게 보충할 수 있는 '클릭유 저당밸런스 곡물맛'을 출시했다고 13일 밝혔다.

최근 혈당 관리에 대한 관심이 증가하면서 저당·저칼로리 제품 수요가 높아지는 추세다. 이에 서울우유는 맛은 물론 균형 있는 영양보충까지 챙길 수 있는 저당 곡물맛 음료를 새롭게 선보인다.

신제품 '클릭유 저당밸런스 곡물맛'은 필수 아미노산인 BCAA를 1500mg 함유했고, 비타민과 미네랄 15종을 비롯해 단백질도 7g 들어 있어 풍부한 영양소를 간편하게 채울 수 있다. 특히 식후 혈당 상승에 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 기능성 성분인 바나바잎 추출물을 16mg 함유해 식사 후에도 부담 없이 즐길 수 있다. 당 함량이 2g에 불과해 깔끔하고 담백하면서도 국산 원유가 30% 함유되어 있어 진하고, 곡물 본연의 고소한 맛까지 느낄 수 있다.





서울우유 e커머스마케팅팀 관계자는 "맛과 건강을 모두 챙긴 음료를 찾는 소비자들의 니즈를 반영해 나트륨, 당, 지방 함량은 낮추고, 단백질, 비타민, 칼슘 등 영양성분은 높인 음료를 선보인다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

