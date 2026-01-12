다카이치 "착실한 셔틀외교로 미래지향적 한일관계 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 13일 나라현에서 개최되는 이재명 대통령과 정상회담을 하루 앞둔 12일 한일 관계에 대해 "셔틀 외교를 착실히 실시해 미래지향적 양국 관계를 추진하고자 한다"고 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리가 2026년 1월 6일 도쿄에서 경제단체 3곳이 공동 주최한 신년 리셉션에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스

다카이치 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "내일 일한 정상회담은 이재명 대통령 요청에 따라 나라에서 개최하게 됐다"며 이같이 적었다.

또 그는 "1300년 이상의 역사를 자랑하는 고도(古都) 나라에서 오랜 세월에 걸친 우리나라(일본)와 한반도의 문화적 교류를 돌아볼 것"이라고 밝혔다.

나라현은 다카이치 사나에 총리의 고향이자 정치적 기반이다. 중심 도시인 나라시는 8세기 일본의 수도였던 곳으로, 곳곳에 유서 깊은 사찰이 남아 있다. 또 고대 한반도에서 건너간 도래인들이 문화와 기술을 전파한 지역으로도 알려져 있다.





다카이치 총리는 지난해 10월 취임 이후 처음으로 나라현을 방문해 이날 조부모와 부모의 묘소, 그리고 아베 신조 전 총리의 위령비를 찾았다고 전했다. 아베 전 총리는 2022년 7월 나라시에서 선거 유세 도중 총격을 받아 사망했다. 강경 보수 성향의 다카이치 총리는 아베 전 총리의 노선을 계승해 방위력 강화와 확장적 재정 정책 등을 추진하고 있다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

