하이원리조트, 스프링 시즌패스 출시…22만원에 무제한 질주

강원랜드가 운영하는 하이원리조트(대표이사 직무대행 최철규)가 12일부터 스키장 폐장일까지 사용할 수 있는 '하이원 스프링 시즌패스'를 판매한다.
이번 '스프링 시즌패스'는 늦겨울부터 초봄까지 이어지는 하이원 스키장을 합리적인 가격으로 즐기고 싶은 스키어와 보더들을 위해 기획됐다.
스프링 시즌패스 판매 가격은 22만원이며, 소셜커머스 및 온라인 사이트에서 구입 가능하다. 30일부터는 하이원리조트 밸리 스키하우스 내 시즌패스 데스크에서 현장 구입도 가능하다.
하이원리조트는 이번 '하이원 스프링 시즌패스'를 구입한 고객에게 ▲리프트 35% ▲장비렌탈 50% ▲워터월드 40% ▲직영 식음료 영업장 10% 할인을 제공하며, 콘도 객실 할인도 제공한다.
하이원 스프링 패스 이용 기간은 12일부터 25/26시즌 스키장 폐장일까지다. 폐장일은 기상 상황에 따라 변동될 수 있으며, 자세한 일정은 하이원리조트 홈페이지에 공지할 예정이다.
이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "겨울의 끝자락을 붙잡고 싶은 고객들이 비용 부담 없이 하이원의 명품 설질을 만끽할 수 있도록 구성했다"며 "은빛 설원에서의 질주부터 따뜻한 워터월드 휴식까지, 하이원에서만 가능한 시즌 피날레 혜택을 놓치지 마시길 바란다"고 전했다.
