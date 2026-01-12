동해시, 동해페이 캐시백 102억원 돌파…역대 최대 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해시, 관광객 늘고 매출 뛰고…민생경제 견인

인센티브 10%→20%…소비 촉진 효과 극대화

가맹점 수 4887개→5904개…21% 증가

내년 발행 목표 700억원…캐시백 10~15% 유지

강원도 동해시가 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위해 추진해 온 지역화폐 '동해페이'가 역대 최대 규모의 실적을 기록하며 지역경제에 뚜렷한 활력을 불어넣고 있다.

동해시는 2025년 한 해 동안 동해페이 판매 확대와 캐시백 상향을 통해 총 102억7000만원의 캐시백을 지급하며 제도 시행 이후 최대 성과를 달성했다고 12일 밝혔다.

지난해 8월 민생경제 활성화 대책의 일환으로 무릉제와 추석 성수기를 앞두고 9월부터 동해페이 인센티브를 기존 10%에서 20%로 상향했다.

그 결과, '코리아 그랜드 페스티벌' 기간이 포함된 11월 한 달 동안에 97억원이 판매되고, 18억원의 캐시백이 지급되는 등 소비촉진 효과가 집중적으로 나타났다.

특히 인센티브 상향을 통해 민생회복 소비쿠폰 사용률을 극대화하며 전국 최고 수준의 캐시백 지급 사례로 평가받아 행정안전부 우수기관 표창을 수상하는 성과도 거뒀다. 2020년 9월 동해페이 시행 이후 발행액, 인센티브 규모, 국비 확보 모두 역대 최고 기록이다.

동해시는 미가맹점을 대상으로 가맹점 등록 홍보요원을 운영하는 등 적극적인 홍보를 통해 가맹점 수를 기존 4887개소에서 5904개소로 21% 늘렸다.

또한 도내 최초로 택시 동해페이 캐시백 제도를 도입해 올해 5월부터 시행한 결과, 택시 카드수수료 지급액이 시행 전 대비 24% 증가했으며, 관광객 이용 확대와 맞물려 지역 소상공인 매출 증가에도 긍정적인 영향을 준 것으로 분석됐다.

디지털 취약계층을 고려한 제도 개선에도 힘썼다. 2020년 9월 발행된 동해페이의 유효기간(5년) 만료에 대비해 일괄 연장 조치를 시행하고, 착한가격업소 50개소에 대해서는 인센티브 5%를 추가 지원해 이용률 제고에 나섰다.

이러한 성과를 바탕으로 동해시는 2026년 한 해 동안 동해페이를 총 700억원 규모로 발행하고, 후(後)캐시백 방식으로 10~15% 할인 구조를 유지할 계획이다. 정부 지원 여건과 재정의 지속가능성을 고려해 혜택의 연속성과 안정적인 제도 운영에 중점을 둔 방침이다.

이와 함께 동해시는 2026년 경제정책의 최우선 과제로 소상공인 자금 부담 완화와 경영 안정을 설정하고, 융자 지원과 사회보험료 지원, 카드수수료 지원, 노란우산공제 가입 장려금 지원 등 소상공인 지원 정책도 지속 확대할 계획이다.





심규언 동해시장은 "동해페이는 시민과 소상공인 모두에게 혜택이 돌아가는 대표적인 민생경제 정책"이라며 "지역 내 소비와 매출이 선순환하는 구조를 공고히 해 시민의 소득이 늘어나고 삶이 행복한 동해를 만들기 위해 시정의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

