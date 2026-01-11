머스크, 英 정부에 "파시스트"…AI '그록' 단속에 반발

음란물 생성 제한 목소리에 "표현의 자유 억압"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 엑스(X·옛 트위터)에 인공지능(AI) 챗봇 '그록'을 상대로 딥페이크 음란물 규제에 나선 영국 정부를 "파시스트"라고 비난했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI의 '그록'. 연합뉴스

AD

10일(현지시간) 머스크는 자신의 엑스 계정에 영국이 세계에서 온라인 범죄 단속 건수가 가장 많다는 그래프를 인용하며 "영국 정부는 왜 이렇게 파시스트적인가?"라고 반문했다. 머스크는 "그들은 검열을 위한 온갖 핑계를 찾고 있다"며 "이건 새로운 문제가 아니라 새로운 도구"라고 반발했다. 머스크는 AI가 생성한 키어 스타머 영국 총리의 비키니 차림 합성 이미지를 재게시하기도 했다.

앞서 엑스와 그록에서 딥페이크 음란물 합성 문제가 떠올랐는데, 영국은 해당 문제에 가장 적극적으로 대응책을 마련하고 있는 국가 가운데 하나다. 리즈 켄덜 영국 기술부 장관은 지난 9일 영국 방송미디어 규제기관인 오프콤(OfCom)이 그록 문제와 관련해 엑스를 차단하겠다고 결정하면 오프콤을 지지하겠다고 밝혔다. 스타머 영국 총리도 아동 성 착취 이미지의 제작 및 유포는 "역겹고 불법적인 행위"라며 엑스 측이 그록을 통제해 정신을 차리게 해야 한다고 비판했다.

그록은 2023년 11월 첫선을 보인 AI 서비스다. 사용자가 엑스 계정에서 요청하면 곧바로 생성 이미지를 받을 수 있는 방식이다. 다른 생성형 AI인 챗GPT와 제미나이 등과는 다르게 그록은 '표현의 자유'를 내세워 성적 이미지·콘텐츠 생성을 막고 있지 않다. 특히 지난해 말 업데이트를 통해 그록 사용자가 선정적인 이미지를 만드는 요청을 더 간편하게 할 수 있게 되면서 논란이 커졌다. 호주도 이와 관련해 목소리를 냈으며, 인도네시아는 그록 접속을 일시적으로 차단했다.

영국을 비롯한 여러 국가가 그록 단속에 뜻을 함께하면서 '표현의 자유'를 둘러싸고 미국과 영국 간 외교 문제로 확대될 가능성이 있다는 해석도 나온다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 미국 하원의원인 애나 폴리나 루나(공화·플로리다)는 영국이 엑스를 차단할 경우 영국에 제재를 가하는 법안을 발의하겠다고 밝혔다.

이미 지난해 말 '온라인 표현의 자유' 문제와 관련해 미국과 영국은 한차례 크게 충돌했다. 미국 행정부는 "미국 온라인 플랫폼 기업을 검열했다"며 자국 빅테크 규제 입법을 주도한 유럽연합(EU)의 전 고위직 등 5명의 입국을 금지했다. 입국 금지 대상 가운데 임란 아흐메드 디지털증오대응센터 대표와 클레어 멜포드 글로벌 허위정보지수 단체장은 영국인이었다.





AD

한편 머스크는 엑스에 "새 엑스 알고리즘을 7일 이내에 개방형(오픈소스)으로 공개하겠다"라고 밝혔다. 알고리즘 공개를 결정한 배경을 명확하게 밝히지는 않았지만, 계속되는 논란에 투명성을 높이기 위함이라는 해석이 나온다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>