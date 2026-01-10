용산구 "국제업무지구 주택 확대, 신중해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박희영 구청장 "글로벌 경제도시 조성 취지 부합해야"

서울 용산구(구청장 박희영)가 정부의 용산국제업무지구 주택공급 확대 방안과 관련해 신중한 접근이 필요하다는 입장을 10일 밝혔다. 글로벌 경제도시 조성이라는 당초 목적에 부합하도록 해야 한다는 것이다.

지난해 11월 27일 열린 용산국제업무지구 기공식 모습. 왼쪽 세 번째 박희영 용산구청장, 오른쪽 두 번째 오세훈 서울시장. 용산구 제공.

정부는 서울시 내 주택공급 확대 방안으로 용산국제업무지구 주택공급을 1만∼2만 가구 안팎으로 늘리는 방안을 언급했다. 서울시는 당초 약 6000가구 규모에서 8000가구 수준으로 확대하는 조정안을 제시했다.

이에 대해 용산구는 기존 공급계획을 유지하면서도 일대 도시개발정비사업과 유휴부지 활용만으로 충분한 주택 공급이 가능하다는 입장을 밝혔다. 용산도시재생혁신지구의 건축계획 변경, 용산유수지 재정비, 수송부 부지 개발 등을 통해 최대 1만8000여 가구까지 공급할 수 있다는 설명이다.

용산국제업무지구(약 45만㎡)는 글로벌 비즈니스·업무·상업 기능을 중심으로 한 복합 업무지구 조성을 목표로 추진돼 온 국가전략사업이다. 싱가폴, 홍콩을 대체할 아시아허브를 목적으로 하는 만큼 상징성과 중요성이 크다는 게 용산구의 설명이다.

용산구는 주택 비중 확대 시 업무·상업·국제교류 중심의 토지이용계획이 변경돼 도시 기능과 정체성이 훼손될 수 있다고 우려했다. 사업계획 재수립과 이해관계자 협의 등 추가 절차로 전체 개발 일정이 지연되고 시장 신뢰가 저하될 수 있다는 지적이다.

용산구는 지난 7일 서울시를 방문해 주택공급 관련 협의를 진행했으며, 해당 내용을 국토부에 적극 건의할 예정이다. 또한 최근 주택 추가공급을 위해 용산공원 등 관내 주요 지역에 본연의 취지에 맞지 않게 무리하게 건립·검토되는 사항에도 적극 대응할 계획이다.





박희영 용산구청장은 "용산국제업무지구는 일반적인 개발 사업과는 성격이 다른 대한민국의 미래 국제경쟁력을 강화하기 위한 중심 동력"이라며 "앞으로도 용산국제업무지구는 물론 용산공원 등 개발사업이 용산구의 중장기적 도시계획에 부합하도록 정부와 서울시, 용산구가 함께 윈윈할 수 있는 방안을 마련하는 데 적극적인 역할을 하겠다"고 밝혔다.

용산국제업무지구 조감도. 용산구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

