中 시노펙, 중국항공유료 합병…석유제국 탄생

"中항공업 에너지 안보 보장·경쟁력 강화"

세계 최대 정유업체인 중국석유화공(石油化工)그룹(시노펙)이 중국항공유료(航空油料)그룹(CNAF)과 합병한다.

8일(현지시간) 중국중앙(CC)TV·신화통신은 국무원이 양사 간 개편을 비준했다면서, 개편 후 항공유 공급보장 시스템 등 다방면에서의 우세를 활용해 중간 단계를 줄이고 공급 비용을 낮출 것이라고 밝혔다.

시노펙. 로이터연합뉴스

아울러 지속 가능한 항공연료(SAF) 분야 등에서의 기술 연구개발, 산업화 능력, 운송·저장, 국제무역 분야 우세 등을 결합해 항공업 분야 탄소 저감을 돕고 산업망의 고품질 발전을 추진할 것이라고 전했다.

시노펙은 생산능력 기준 세계 최대 정유업체로 중국 최대 항공유 생산업체다. CNAF는 항공유 구매·운송·저장·검사·판매·급유 등을 일체화한 아시아 최대 규모 항공운송 서비스 보장 기업이다. 시노펙은 항공유 등 유류 제품을 만들고, 이를 중국 내 공항 급유망을 관리하는 CNAF에 공급하고 있다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 당국이 양사 간 자산 재편의 구체적 내용을 공개하지 않았지만, 중국 국영기업 간 자산 재편은 합병과 동의어라고 설명했다.

앞서 지난해 11월 블룸버그통신은 코로나19 팬데믹 이후 여행 수요가 회복됨에 따라 시노펙이 CNAF 인수를 논의 중이며, 이는 정부 주도 하의 움직임이라고 보도했다.

금융서비스업체 예랑자본의 왕펑 회장은 "당국이 주요 산업군에서 자금력과 운영 효율성을 강화하기 위해 더 많은 합병을 추진하고 있다"며 이번 합병으로 "더 수직적으로 통합된 석유 제국이 탄생할 것"이라고 밝혔다.

톈위안위 중국석유대학 교수는 "중국 항공업 에너지 안보를 굳게 보장할 것"이라면서 "중국 항공연료 산업의 국제적 경쟁력 강화에 도움이 될 것"이라고 전했다.

중국 정부는 최근 제조역량 및 국영 자산의 질 제고 등을 위해 석탄·철강·전력 등 중공업 분야 국영 대기업들에 과잉 생산능력 및 재고를 줄일 것을 촉구해왔다.

국무원 국유자산감독관리위원회를 통해 관리하는 기업은 현재 약 100개로, 2009년 170개에서 크게 줄었다. 2024년엔 중국선박공업그룹(CSSC)과 중국선박중공업그룹(CSIC) 합병 계획을 발표한 바 있다.





한편 SCMP는 이번 합병이 미국의 베네수엘라 공습으로 중국의 베네수엘라산 원유 공급에 대한 우려가 높아진 가운데 나온 것이기도 하다고 짚었다. 중국은 베네수엘라산 원유의 최대 구매국이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

