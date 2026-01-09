[오늘의신상]"인증샷 자극"…투썸플레이스, '마쉬멜로우 초코 케이크'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

만화서 튀어나온 듯한 비주얼 특징

투썸플레이스가 '마쉬멜로우 초코 케이크'를 출시한다고 9일 밝혔다.

'마쉬멜로우 초코 케이크'는 진한 초콜릿 풍미의 데블스 푸드 초코 시트 사이에 딸기잼과 딸기 크림을 샌드해 달콤함과 산뜻함이 조화를 이루는 맛의 밸런스가 특징이다. 여기에 브라운과 핑크 컬러가 어우러진 케이크 위로 핑크 마쉬멜로우가 자연스럽게 녹아 흘러내리는 듯한 연출을 더해, 만화에서 튀어나온 듯한 비주얼을 극대화했다.

특히 마쉬멜로우 특유의 쫀득한 텍스처가 식감의 포인트로 더해져 보는 즐거움은 물론 먹는 재미까지 함께 선사하며, 케이크 중앙에는 빨간 딸기를 촛불처럼 올려 위트 있는 디테일을 완성했다. 1인 가구와 MZ세대의 라이프스타일을 고려해 기존 홀케이크 대비 작고 가볍게 즐길 수 있는 사이즈로 구성했다.





투썸플레이스 관계자는 "이번 신제품은 MZ세대의 인증샷 본능을 자극하는 키치한 비주얼이 포인트"라며 "케이크 하나로 파티 무드와 특별한 순간을 남기는 즐거움, 맛의 재미까지 함께 담아냈다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

