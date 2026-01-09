삼성자산운용 '대한민국 ETF 300조 돌파' 축하 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24년 연속 수탁고 1위 KODEX ETF

삼성자산운용은 대한민국 상장지수펀드(ETF) 시장 순자산 300조원 돌파를 기념해 투자자를 대상으로 한 축하 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이벤트는 국내 ETF 시장의 성장 과정에 함께해 온 투자자들에게 감사의 의미를 전하고, ETF 투자에 대한 관심을 더욱 확대하기 위해 마련됐다. 이벤트는 오는 23일까지 진행한다.

이벤트 참여 방법은 간단하다. '대한민국 ETF 시장 300조원 돌파 축하 이미지'를 캡처한 후 개인 SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그 등)에 업로드하면 된다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 총 300명에게 다이소 상품권 1만원권을 증정한다. 이미지에는 포트래빗 등 삼성자산운용의 캐릭터를 활용해 ETF 시장 300조원 돌파를 축하하는 의미를 담았다.





AD

삼성자산운용 관계자는 "ETF 시장 300조원 돌파는 국내 자본시장의 성장과 개인 투자자들의 적극적 투자 참여가 함께 만들어 낸 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 KODEX ETF는 많은 투자자가 ETF를 통해 보다 쉽고 합리적인 투자를 할 수 있도록 다양한 상품과 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>