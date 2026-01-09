중기부, '초격차 스타트업 IR in 실리콘밸리' 기업과 간담회

글로벌 진출 계획 등 청취

중소벤처기업부는 미국 샌프란시스코에서 열리는 '초격차 스타트업 글로벌 IR in 실리콘밸리'에 참가하는 AI 스타트업 7개사와 함께 스타트업의 글로벌 진출 지원 방안과 신규 정책 발굴 등을 논의하기 위한 간담회를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 간담회는 AI 스타트업의 글로벌 진출계획을 청취하고, 그 과정에서 스타트업들이 겪는 애로와 글로벌 지원 정책에 대한 건의 사항을 수렴해 AI 스타트업이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 관련 정책을 마련하기 위해 개최됐다.

간담회는 김제필 에이드올 대표의 글로벌 진출계획 발표를 시작으로, 해외시장 진출을 위한 원스톱 지원 정책, 딥테크 스타트업 대상 R&D 확대, 글로벌 VC, CVC로 구성된 전담 투자협의체 구성 등 현장에서 필요한 정책이 논의됐다.

중기부는 2023년부터 매년 신산업 분야에서 독보적인 기술을 보유한 초격차 딥테크 스타트업의 글로벌 진출을 위한 '초격차 스타트업 글로벌 IR' 행사를 개최해 왔다. 올해는 초격차 스타트업 20개사 외에 우수 TIPS 기업 6개사도 참여한다.

올해 IR 행사는 9일(현지시간) CEO David Parekh의 기조연설을 시작으로 VC·CVC, 미국 6개 주 정부의 리버스 피칭, 초격차·TIPS 기업 IR 피칭, 실리콘 밸리 창업 생태계를 주제로 한 패널 토크로 진행된다.

글로벌 대기업과 미국 주정부, 해외 VC, CVC, AC 등 투자자, 기술에이전트 등 100여명이 참석해 한국의 우수한 딥테크 스타트업의 IR 피칭을 청취하고 네트워킹을 진행할 계획이다.





노용석 제1차관은 "AI 스타트업이 성장하기 위해서는 글로벌 시장에서의 수요 확보와 투자유치가 필수적"이라며 "건의 사항을 잘 반영해 국내 AI 스타트업이 글로벌 진출을 통해 AI 유니콘으로 성장할 수 있도록 모든 정책을 총력을 다하겠다"고 말했다.





