산청군 "극한재난 속 흔들림 없는 군정" 자평 … 현장에선 "체감 못 해"

보도자료서 기관 표창·성과 홍보 집중

수해 현장·주민 불편 여전 '온도 차'



경남 산청군이 지난 7일 배포한 보도자료를 통해 "극한 재난 속에서도 흔들림 없는 군정 운영"과 "다양한 분야의 기관 표창 수상"을 주요 성과로 내세웠지만, 정작 현장에서는 이러한 평가를 체감하기 어렵다는 목소리가 나오고 있다.

군은 보도자료에서 지난해 집중호우와 각종 재난 상황 속에서도 군정이 안정적으로 운영됐으며, 행정·복지·안전 등 여러 분야에서 대외 기관 표창을 받았다고 자평했다.

그러나 본지가 취재한 수해 피해 지역 주민들과 농가들은 "행정의 성과보다 복구와 지원이 먼저"라며 군의 인식과 현장 현실 사이에 큰 괴리가 있다고 지적했다.

특히 신안면 일대 수해 피해 농가와 구거 유실 지역의 경우, 본지의 지속적인 보도 이후에도 실질적인 복구나 행정적 변화는 거의 없다는 것이 주민들의 공통된 주장이다. 일부 피해 주민들은 "군은 성과와 표창만 이야기하지만, 정작 피해 현장은 여전히 방치돼 있다"며 불만을 토로했다.

현장에서는 사유지라는 이유로 복구가 지연되거나, 신청 기간을 이유로 지원 대상에서 제외되는 사례도 이어지고 있다. 이에 대해 주민들은 "극한 재난을 강조하면서도, 재난 사각지대에 놓인 고령 농민과 소규모 피해에 대한 행정적 배려는 찾아보기 어렵다"고 비판했다.

지역 사회 일각에서는 군정 홍보 중심의 보도자료가 오히려 주민들의 박탈감을 키우고 있다는 지적도 나온다. 한 지역 인사는 "기관 표창은 행정 내부의 평가일 뿐, 군정의 성패는 현장에서 주민들이 얼마나 도움을 받았는지로 판단해야 한다"며 "성과 홍보보다 미해결 현안부터 직시해야 한다"고 말했다.

본지 취재 결과, 산청군이 강조한 '흔들림 없는 군정 운영'은 문서와 평가표 속에서는 존재할지 모르나, 재난 피해 현장에서 체감되는 행정은 여전히 부족하다는 지적이 설득력을 얻고 있다.





군정의 진정한 성과는 표창의 개수가 아니라, 재난 앞에서 소외된 주민 한 사람 한 사람의 삶이 회복됐는지 여부라는 점을 군은 다시 한번 되새길 필요가 있어 보인다.





