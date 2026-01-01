[CES 2026]현대차·기아, 로봇 AI칩 개발 완료…피지컬AI '시동'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CES 파운드리 2026서 공개

저전력·효율적·스마트 로봇

현대자동차·기아가 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 로봇용 인공지능(AI) 칩 개발을 활용한 '피지컬 AI' 실현 계획을 공개했다. 이 칩은 초저전력으로 움직여 효율적일 뿐 아니라 네트워크를 통하지 않아서 보안에도 특화됐다.

현대차·기아 로보틱스랩은 9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 파운드리 2026'에서 AI 반도체 전문기업 딥엑스(DEEPX)와 협력으로 '온-디바이스(On-Device) AI'를 위한 칩을 개발 완료하고 양산 준비를 마쳤다고 밝혔다.

CES 파운드리는 올해 처음 선보이는 CES 전시 및 발표 프로그램으로 AI와 블록체인, 양자기술 등 3대 혁신기술의 통합적인 논의를 목표로 한다.

현대자동차·기아 로보틱스랩의 '페이시(Facey)' 안면인식

현대차·기아와 딥엑스가 공동 개발한 AI 칩은 5W 이하 초저전력으로 움직이며 데이터를 실시간 검출해 인지와 판단까지 수행한다. 특히 지하주차장이나 물류센터처럼 네트워크 연결이 어려운 장소에서 정상 작동하기 때문에 안정성이 높다.

또 로봇을 특정 서비스 분야에 최적화한 형태로 개발할 수 있고, 클라우드 방식의 AI와 달리 네트워크를 통하지 않아서 비교적 빠른 반응속도를 보이며 보안에도 강점이 있다.

현대자동차·기아 로보틱스랩의 '달이(DAL-e) 딜리버리'

현대차·기아는 이번 협력으로 앞으로 양산할 로봇에 탑재할 최적화 솔루션을 조기에 확보하게 됐다. 동시에 공급망 측면에서도 유연성과 안정성을 강화했다. 특히 고령화와 산업 안전, 노동력 부족 같은 사회적 과제를 해결하는 데 AI 칩을 통해 구축한 안정적인 피지컬 AI 인프라가 효과적이라는 설명이다.





이날 공동 연사로 나선 현동진 현대차·기아 로보틱스랩장(상무)는 "로보틱스랩에서 자체 개발한 AI 제어기를 2024년 6월부터 '팩토리얼 성수'의 안면인식(페이시·Facey) 및 배달 로봇(달이(DAL-e) 딜리버리)에 적용해 성능과 품질을 검증했다"며 "저전력으로 움직이면서도 효율적이고 스마트한 로봇을 더 많은 사람에게 제공하는 것이 목표"라고 했다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

