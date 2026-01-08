연대·원광대 등 11개 의대, 의평원 정기평가서 '4년 인증'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중간평가 7개 의대 모두 '인증' 유지

의학교육의 질을 평가·인증하는 한국의학교육평가원(의평원)이 정기평가에서 11개 의과대학에 모두 '4년 인증' 결정을 내렸다.

AD

의평원은 8일 가천, 건양, 경북, 단국, 대구가톨릭, 아주, 연세, 원광, 제주, 충남, 충북 등 11개 의과대학을 대상으로 2025년도 의학교육 평가인증 정기평가를 시행하고 2030년 2월28일까지 4년 인증을 결정했다고 밝혔다.

의평원은 관련법에 따라 대학이 인증 기간 만료 1년 전에 신청하면 정기평가를 실시한다. 이번 평가에선 이전 정기평가를 통해 인증을 부여받고 내년 2월28일 인증 기간이 만료되는 10개 대학과 2024년도 중간평가를 통해 인증이 유예된 1개 대학이 평가 대상이 됐다.

의평원은 세계의학교육연합회(WFME)가 제시한 표준 기준에 따라 마련한 평가인증 기준인 'ASK2019'을 적용, 9개 평가영역에 걸쳐 92개 기본기준과 51개 우수기준을 사용해 평가인증을 시행했다고 밝혔다. 9개 평가영역은 ▲사명과 성과 ▲교육과정 ▲학생평가 ▲학생 ▲교수 ▲교육자원 ▲교육평가 ▲대학운영체계와 행정 ▲지속적 개선 등으로 구성돼 있다.

평가 대상 대학들은 평가 신청서를 제출한 후 평가인증 기준과 자체평가연구보고서 작성 가이드에 따라 자체 평가연구를 시행한 뒤 보고서를 의평원에 제출했고, 의평원은 방문평가단을 구성해 서면평가와 방문평가를 실시했다.

의평원 관계자는 "11개 대학은 평가인증 기준에 대한 이해도가 높았으며 지속적인 의학 교육의 질 향상 활동을 수행하고 평가인증 기준에 부합하기 위해 노력했다"며 "다만 2023학년도는 코로나19로 인한 한시적 가이드를 적용해 평가했고, 2024학년도는 의정 갈등 상황으로 인해 학생 교육이 정상적으로 이뤄지지 못한 점을 감안해 이를 판정에 반영했다"고 설명했다.

의평원은 교육의 질 관리와 유지를 위해 계명, 고신, 순천향, 연세 원주, 영남, 울산, 조선 등 7개 의과대학을 대상으로 의학교육 평가인증 중간평가를 실시, 모두 '인증 유지'를 결정했다.

중간평가는 의평원 규정에 따라 인증유지 중인 대학을 대상으로 인증 후 2년마다 실시한다. 2025년도 중간평가 대상 7개 대학은 모두 2023년도 정기평가에서 '인증'을 받은 대학이다.

의평원은 이날 교육부, 보건복지부와 유관기관에 이같은 결과를 안내했다. 다만 원광, 충북, 울산대는 2024년(1차년도) 주요변화평가 결과인 '불인증 유예 판정'이 우선 적용되며, 올해 상반기에 내려질 2025년(2차년도) 주요변화평가 판정 결과에 따라 인증 유형 및 기간이 확정될 예정이다





AD

앞서 의평원은 지난해 2월 2025학년도 의대 모집정원이 10% 이상 늘어난 전국 30개 의대를 대상으로 주요변화평가를 실시했고, 이들 3개 대학에 '불인증 유예' 판정을 내린 바 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>