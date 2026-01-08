인천경제청, CES 2026에서 '인공지능 도시' 비전 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천경제자유구역청은 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES 2026에서 '인공지능(AI) 도시' 비전을 소개했다고 8일 밝혔다.

인천경제청은 라스베이거스 컨벤션센터 노스홀의 AI존에 139㎡ 규모의 '인천-IFEZ(인천경제자유구역) 홍보관'을 운영해 도시 혁신 방향을 선보였다.

홍보관은 시민 생활 서비스를 고도화하는 '삶터'(AI 스마트 리빙존), 산업 현장 혁신 '일터'(AI 이노베이션 허브존), 콘텐츠·경험 창조 '놀이터'(AI 크리에이티브 시티존)로 구성됐다. 인천경제청은 이곳에서 도시 생활·산업·문화 전반에 적용되는 AI 기반 도시 서비스와 혁신 모델을 선보이면서 지속 가능한 도시 미래상을 제시했다.

'CES 2026' 인천-IFEZ 홍보관. 인천경제자유구역청 제공

인천경제청은 글로벌 도시·산업 전문가가 참여하는 '글로벌 AI 시티 포럼'을 진행하면서 차세대 AI 도시 전략과 협력 방향도 공유했다. 특히 미국 버지니아주 페어팩스 카운티와 교류 세션을 통해 혁신 생태계 조성, 스타트업 지원, 기술 실증 등 분야의 협력 확대 방안을 논의했다.

홍보관 운영과 더불어 인천경제청은 글로벌 네트워킹과 실질적인 협력 성과 창출을 위한 프로그램에 집중했다. 7일에는 'CES 2026 인천의 밤'을 열어 인천 기업과 해외 기업 간 파트너십 논의 및 네트워킹을 진행했고, 8일엔 참관단을 대상으로 '집중 비즈니스 데이'를 운영해 바이어·투자자와의 1대 1 비즈니스 미팅과 현장 비즈 매칭을 추진했다.





유정복 인천시장은 "CES 2026은 인천이 지난 20여 년간 대한민국의 변화와 혁신을 이끌어 온 미래 성장 도시에서 AI 시티로 도약하는 비전을 세계에 알리는 중요한 무대"라며 "앞으로도 인천이 글로벌 AI 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

