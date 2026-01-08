中 공상은행 만난 진옥동 회장…"원·위안 통화스왑 확대 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제사절단 자격으로 中 방문 중 면담

신한금융그룹은 경제사절단 자격으로 중국을 방문한 진옥동 회장이 지난 5일 중국공상은행(ICBC) 회장과 만나 민간 통화스와프 확대 등 협업 방안을 논의했다고 8일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽)이 지난 5일 랴오 린 중국공상은행 회장과 면담을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공

진 회장은 랴오 린 ICBC 회장을 만나 해외사업을 확대하는 과정에서 보다 안정적으로 외화 유동성 수요에 대응하기 위한 민간 통화스와프 확대 등 자금 조달 협업 방안을 논의했다. 신한금융은 지난 2008년부터 ICBC와 원·위안 통화스와프 계약을 체결해 양국 금융시장 유동성 안정에 기여해왔다.

면담에서는 이와 함께 양사의 글로벌 네트워크 영업망 중 중복되는 지역을 중심으로 지역별 통화스와프 체결을 통한 외화조달 비용 절감 가능성 등 중장기 협업 방향에 대한 의견도 나눴다.

아울러 양사의 글로벌 네트워크를 활용한 해외 투자, 기업금융(IB) 분야에서의 공동 협력 가능성에 대해서도 논의했다.

신한금융은 이번 논의를 계기로 단순 거래 확대를 넘어 자본건전성과 유동성 조달 효율성을 동시에 확보해 대외 금융 환경 변화에 민첩하게 대응하는 구조적 협력 모델을 고도화해 나갈 방침이다.





진 회장은 "ICBC는 글로벌 금융시장에서 독보적인 네트워크와 자금력을 보유한 파트너"라며 "신한금융은 ICBC와의 이번 면담을 계기로 양 그룹 간 실질적 협력이 한 단계 도약해 글로벌 시장에서의 공동 성장 기회로 이어지기를 기대한다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

