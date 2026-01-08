KB증권, 연금저축 온라인 ETF 매매수수료 혜택 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 연금저축 투자 고객의 거래 부담을 완화하고 온라인 투자 편의성을 높이기 위해 '연금저축 온라인 상장지수펀드(ETF) 매매수수료 혜택' 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 연금저축 계좌를 활용한 ETF 투자 수요가 확대되는 흐름을 반영해 마련했다. 별도의 이벤트 신청 절차 없이 KB증권 비대면 채널을 통해 연금저축 계좌를 개설한 후 온라인 매체를 통해 ETF를 거래하면 매매수수료 0.0050483%가 적용된다.

매매수수료 혜택은 비대면 채널로 개설된 최초 1개의 연금저축 계좌에 한해 적용된다. KB증권 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 KB M-able(마블)에서 현재 900개 이상의 ETF를 편리하게 거래할 수 있으며 고객이 가장 많이 매수한 톱10, 배당수익률이 높은 ETF 등 연금투자 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

KB증권은 이번 이벤트와 더불어 '퇴직연금 ETF 적립식 서비스'를 운영해 고객의 다양한 투자 방식 선택을 지원하고 있다. 연금저축 ETF 적립식 서비스는 사전에 지정한 금액과 날짜에 ETF를 자동 매수하는 방식으로, 시장 상황에 따른 매수 시점을 직접 판단해야 하는 부담을 줄일 수 있는 것이 특징이다.





송상은 KB증권 연금그룹장은 "연금저축 ETF 적립식 매수 서비스는 투자 금액과 시점을 분산하는 방식으로 ETF 투자를 경험할 수 있는 하나의 선택지"라며 "온라인 ETF 매매수수료 혜택 이벤트와 함께 고객이 보다 편리하고 거래 부담을 완화하는 투자 환경을 활용할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

