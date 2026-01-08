광명시 지역화폐 발행액 1조원 넘어섰다

경기도내 30만 미만 지자체 중 최초

朴 시장 "지역 경제 회복 위해 지속 확대"

경기도 광명시의 지역화폐 누적 발행액이 경기도 내 인구 30만 미만 지방자치단체로는 처음으로 1조원을 넘어섰다.

광명시는 지난 1일 기준 지역화폐인 광명사랑화폐 누적 발행액이 1조6억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 이는 2019년 4월 첫 발행 이후 약 7년 만에 1조원을 돌파했다.

광명시의 지역화폐인 '광명사랑화폐'. 광명시의 지역화폐 누적 발행액은 경기도 내 인구 30만 미만 시군 중 처음으로 1조원을 넘어섰다. 광명시 제공

AD

이런 실적은 인구 29만1423명(지난해 11월 기준) 기준으로 매년 시민 1인당 약 49만500원의 지역화폐가 발행된 셈이다.

시는 ▲연중 10% 이상의 높은 할인율 유지 ▲8100여개 규모 가맹점 ▲2025년 10월 도입한 소비 촉진 캐시백 등 지역경제 선순환을 목표로 한 파격적 정책 추진을 꼽았다.

지난해 초 시가 전 시민을 대상으로 민생안정지원금을 자체 지급한 효과도 컸다는 것이 시 안팎의 평가다. 민생안정지원금을 지역화폐로 지급하면서 지역화폐 가입률을 끌어올렸다는 것이다. 실제 지난해 정부의 민생회복 소비쿠폰 지급 과정에서 지역화폐를 선택한 시민 비율이 1차 54.3%, 2차 55.7%로 도내에서 가장 높았다.

박승원 광명시장은 "광명사랑화폐 누적 발행액 1조원 달성은 시민이 지역에서 쓰고 소상공인이 다시 살아나는 선순환 구조가 작동하고 있다는 증거"라며 "앞으로도 광명사랑화폐가 지역경제의 회복과 성장을 이끄는 든든한 엔진으로 자리 잡을 수 있도록 확대해 나가겠다"고 했다.





AD

한편 시는 지역화폐 정책의 고도화를 위해 시민과 가맹점을 대상으로 한 만족도 조사를 실시할 계획이다. 조사 결과는 지역화폐 운영 방향과 가맹점 지원, 사용자 편의 기능 개선 등에 반영할 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>