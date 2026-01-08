시흥시, 정왕동 노상주차장에 '무인 주차시스템' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

51블록 주차장 78면 대상

경기도 시흥시는 지난 2일부터 정왕동 1636 일원 51블록 노상주차장 78면에 무인제어 주차 시스템을 도입해 운영을 시작했다고 8일 밝혔다.

시흥시가 정왕동 노상주차장에 도입한 '무인제어 주차시스템'의 무인정산기. 시흥시 제공

AD

이 시스템은 주차면 바닥에 설치된 제어장치를 통해 주차 차량을 자동으로 인식해 입·출차하는 방식이다. 주차관리자 없이 운전자가 직접 무인정산기를 이용해 요금을 정산하는 방식이다.

주차장 운영시간은 오전 9시부터 오후 9시까지다. 결제는 무인정산기에서 직접 결제하거나 무인정산기에 부착된 QR코드를 인식해 카드 결제할 수 있다. 친환경 차량 등 주차 요금 감면은 관련 조례에 따라 기존과 동일하게 적용된다.

사업은 민간위탁사업자 자본으로 설치 운영하며, 수입금 일부는 시에 납부될 예정이다.

시는 새 시스템 도입에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 무인정산기 근처에 부스를 설치하고 현장 직원을 상시 배치해 사용 방법 안내와 불편 사항을 접수할 계획이다. 아울러 유인 관리가 어려운 노상주차장을 중심으로 무인제어 주차시스템 도입을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.





AD

임병택 시흥시장은 "안전하고 효율적인 노상주차장 운영과 이용객 편의성 제고를 위해 무인제어 주차시스템을 시범 도입했다"며 "앞으로도 시민 편의를 높이기 위해 주차 환경을 꾸준히 개선하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>