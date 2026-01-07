"이미 찍어놓고 딴소리"…국가유산청, 서울시 주장에 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"신청서엔 10명 적고 대규모 설명회 시도"

"거짓 선동 멈추고 유네스코 자료 제출해야"

종묘 너머로 보이는 세운상가와 재개발 구역 연합뉴스

서울시가 "국가유산청이 종묘 촬영을 불허했다"며 공개 비판에 나서자, 국가유산청이 "사실과 다른 거짓 주장"이라며 정면 반박했다. 서울시가 '단순 촬영'을 핑계로 사전 협의 없는 대규모 행사를 강행하려 했다고 주장했다.

국가유산청은 7일 설명자료를 내고 "서울시가 종묘 상월대 촬영을 일방적으로 불허했다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 일축했다. 국가유산청에 따르면, 서울시는 지난달 26일 출입 인원을 '10명'으로 기재하고 경관 촬영 허가를 신청했다. 그러나 실상은 달랐다. 단순 촬영이 아니라 서울시 도시공간본부장이 주재하고 기자단 등 약 쉰 명이 참석하는 대규모 현장 설명회였다.

국가유산청은 "(종묘 촬영 불허는) 애초 신청한 내용과 완전히 다른 성격의 행사가 추진되는 걸 확인하고 취한 부득이한 행정조치"라며 "세계유산인 종묘의 보존관리와 관람 환경을 고려할 때, '꼼수'로 변질할 대규모 집회를 허용할 수는 없다"고 꼬집었다.

"객관적 검증 기회를 차단당했다"는 서울시의 주장에 대해서도 "어불성설"이라고 선을 그었다. 국가유산청에 따르면 서울시는 이미 지난달 21일 당국의 허가를 받아 종묘 정전 앞에서 시뮬레이션용 촬영을 마쳤다.





허민 국가유산청장

국가유산청은 "이미 충분한 촬영이 이뤄졌음에도 검증을 거부당했다고 주장하는 건 명백한 여론 호도"라며 "공동 시뮬레이션 등 중요 사안은 지난해 구성된 '국가유산청·서울시·문화체육관광부 사전 조정회의'라는 공식 채널에서 논의해야 한다"고 강조했다. 이어 "언론 플레이에 몰두할 것이 아니라, 이미 제출기한을 넘긴 유네스코 세계유산센터의 자료 제출 요구부터 조속히 이행하라"고 역공했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

