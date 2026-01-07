최휘영 장관, 국가대표 훈련개시식 참석 "좋은 성적 내도록 적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 진천국가대표선수촌에서 열린 '2026 국가대표 훈련개시식'에 참석해 올해 중요 국제 경기대회에서 우리 선수들이 좋은 성적을 낼 수 있도록 적극 지원하겠다고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 국가대표 훈련개시식에 참석해 격려사를 하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

문체부는 최휘영 장관이 이날 진천국가대표선수촌을 방문해 선수단을 격려하고 체육인들과 새해 인사를 나눴다고 밝혔다.

훈련 개시식에는 국가대표 선수단, 대한체육회, 회원종목단체, 시·도 및 시군구 체육회 관계자 등 600여 명이 참석했다. 김우진 선수(양궁), 최민정 선수(쇼트트랙), 김성진 지도자(근대5종)가 '대표자 선서'를 통해 새해 다짐을 밝히고 분야별 대표 체육인들이 공정하고 청렴한 스포츠를 향한 'K-스포츠 실천 약속'을 낭독했다.





최휘영 장관은 "2026년에는 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 등 중요한 국제대회가 많이 열리는 만큼 우리 선수들이 다가오는 국제대회에서 좋은 경기력을 보여 주기를 기대한다"라며 "문체부는 우리 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다. 또 "공정하고 폭력 없는 체육 환경을 만드는 데 모두가 한마음으로 협력해 주길 바란다"라고 덧붙였다.





