"불수능 뚫었다" 강원도 재학생, 수능 성적 국어·수학 상위권 상승

강원도교육청, 2026학년도 수능성적 분석 결과 발표

국어·영어 영역 고난도 출제에도 중상위권 성적 유지

수학 영역 상위권 증가, 하위권 감소 추세 지속 확인

'스공학’ 기반 학력 정책의 지속적 지원 필요성 재확인

강원특별자치도교육청은 7일 2026학년도 대학수학능력시험(이하 수능) 도내 재학생 성적 분석 결과를 발표하고 수능 난도가 전반적으로 상승한 여건 속에서도 도내 학생들의 학업 성취도가 비교적 안정적으로 유지되었다고 밝혔다.

강원도교육청 전경.

AD

이번 분석은 도내 일반고, 자율고, 특목고 등 88개 고등학교 재학생을 대상으로 실시하였으며, 응시 현황, 과목 선택 경향, 영역별 성취 분포 등을 종합적으로 분석하였다.

2026학년도 수능은 고3 학령인구 증가의 영향으로 전년 대비 1106명이 증가한 1만3080명이 접수하였으며, 1교시 기준 결시율은 10.92%로 전년 대비 0.7%P 감소하였다. 이는 N수생 비중 유지와 함께 수능 최저학력기준 충족 등 수능 성적의 중요성이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.

과목 선택 측면에서는 강원 지역 수험생의 국어영역 화법과 작문, 사회탐구 영역 선택 비율이 전국 대비 높게 나타났으며, 이는 표준점수 변별력보다는 안정적인 등급 확보를 중시하는 선택 경향이 반영된 결과로 볼 수 있다.

수능 성적 분석 결과 전년 대비 국어 영역은 난도가 높았음에도 1~3등급 비율이 소폭 상승하였으며, 중하위권은 일부 등급 구간에 집중되는 양상을 보였다. 수학 영역은 1·2등급의 비율이 상승하고 하위 등급인 8등급의 비율은 많이 감소하였다. 역대 최고 수준으로 어려웠다는 평가를 받는 영어 영역은 절대평가의 영향으로 1·2등급의 비율이 감소하였으나, 3·4등급의 비율이 증가하며 중위권 중심의 성취 분포가 형성된 결과를 보였다.

국어영역의 도내 1~3등급 비율은 평균 0.18% 상승, 난도가 높았음에도 국어 영역 상위권은 소폭 상승하였다.

수학영역의 도내 1~2등급 비율은 평균 0.47% 상승, 체감 난도가 높았음에도 상위권 비율이 상승하였다.

영어영역의 도내 1~2등급 비율은 평균 1.98% 감소하여 난도가 높아진 수능에 상위권 약세를 보였지만, 3~4등급 비율은 평균 3.07% 상승하여 중위권 비율이 두터워지는 결과가 나타났다.

국어와 영어 영역에서 난도가 높았음에도 중상위권 학업 성취가 유지되었으며, 수학 영역에서는 상위권이 증가하고 하위권이 감소하는 경향성이 이어지고 있다. 이는 그간 추진해 온 학력 정책의 효과가 점진적으로 나타나고 있음을 보여준다.

특히 수학 영역은 '2025학년도 중등 수학 학력 향상을 위한 스공학 프로그램'의 영향도 일정 부분 작용한 것으로 보이며, 올해에도 이 프로그램을 유지·강화해 나갈 계획이다.

또한 절대평가인 영어 영역은 평가의 난이도와 관계없이 학생들이 안정적으로 등급을 유지할 수 있는 방향을 모색해 올해는 중등 영어 학력 향상을 위한 맞춤형 프로그램과 지원 방안을 구체적으로 준비하고 있다.





AD

한유선 교육국장은 "강원특별자치도 학생들이 학교 내신뿐 아니라 수능 대응력을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"며, "공교육의 경쟁력을 높이고 학생 개개인의 잠재력을 키울 수 있는 스공학(스스로 공부하는 학교문화 만들기) 프로그램을 개선 및 강화해 가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>