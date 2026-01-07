아이엠, 15억 규모 제3자배정 유상증자 결정

아이엠은 7일 15억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.

신주 발행가액은 주당 654원으로 총 229만3580주가 새로 발행된다. 납입일은 오는 16일이다.





증자 대상자는 세레온으로 증자 목적은 운영자금 확보다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

