일본에 '주머니 손' 중국 관료, 한중 정상회담선 '환한 미소' 화제

류진쑹 中외교부 아시아국장, 달라진 표정 주목

中 매체 "중국의 손님 환대 보여준 장면"

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 장면이 공개되면서 회담 배경에 포착된 류진쑹 중국 외교부 아시아 국장의 표정 변화에도 이목이 쏠리고 있다. 지난해 일본과의 외교 협의 당시 냉담한 태도와 달리 이번 한중 정상회담에서는 밝은 모습이 포착되면서다.

일본 고위 관료를 만났을 당시 류진쑹 중국 외교부 아시아 국장의 모습과 이번 한중 정상회담에서의 모습. 중국 웨이보

류 국장은 지난해 11월18일 중·일 갈등이 심화된 가운데 열린 일본과의 외교 협의 뒤 양손을 주머니에 넣은 채 상대를 응시하는 모습이 공개되며 논란과 해석을 낳은 바 있다.

이른바 '주머니 손' 장면으로 언론에 각인됐던 류 국장은 약 두 달만인 지난 5일 베이징에서 열린 한중 정상회담을 계기로 다시 모습을 드러냈다. 이번에는 회담 관련 사진과 영상에서 시종일관 미소를 띤 채 한층 부드러운 태도를 보였다.

특히 이 대통령이 시 주석으로부터 선물 받은 샤오미 스마트폰으로 시 주석과 함께 '셀카'를 촬영하는 장면에서도 류 국장은 화면 한쪽에서 미소를 보이며 밝은 표정을 유지했다. 이 같은 모습은 한중 관계의 현재 기류를 상징적으로 보여주는 장면이라는 분석이 나온다.

한중 정상 '셀카' 뒤 포착된 류진쑹 중국 외교부 아시아 국장. 이재명 대통령 엑스

중·일 관계는 지난해 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 가능성을 시사한 발언 이후 긴장된 흐름을 이어오고 있다. 반면 한중 관계는 정상 간 교류를 통해 정상화 흐름을 굳혀간다는 평가다. 류 국장의 상반된 표정 역시 이러한 외교 환경의 차이가 반영된 것 아니냐는 해석이 제기된다.

관찰자망 등 중국 현지 매체들은 "류 국장이 회담 내내 미소를 띠고 있었다"며 "중국이 친구를 대하는 방식과 손님을 환대하는 태도를 보여준 장면"이라고 의미를 부여했다. 일부 중국 네티즌들은 "친구가 오면 좋은 술이 있고, 승냥이가 오면…"이라는 반응을 보였다고 매체는 전했다.

뒤에 생략된 부분은 '그를 맞아주는 것은 사냥총이다'라는 내용으로 이는 중국 외교 담론에서 상대에 따라 접근 방식이 달라진다는 메시지를 담은 표현으로 해석된다.





앞서 류 국장은 지난해 11월 중국을 방문한 가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주국장과의 회동 장면이 중국 관영매체 계열 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하며 주목받았다. 당시 굳은 표정의 류 국장과 고개를 숙인 듯한 가나이 국장의 모습이 대비되면서 일본 언론에서는 중국 측이 외교적 우위를 강조하려는 연출이라는 분석도 나온 바 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

