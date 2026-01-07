'우리가 하나되는 달콤한 순간' 이삭토스트, 세븐틴|스머프 콜라보 진행

AD

토스트로 일상의 행복을 전하는 이삭토스트가 글로벌 아티스트 세븐틴, 전 세계적으로 사랑받는 캐릭터 스머프와 함께한 특별한 콜라보레이션을 선보인다. 이삭토스트는 '우리가 하나 되는 달콤한 순간'을 주제로 한 이번 캠페인을 통해, 브랜드가 지향해온 따듯한 일상의 행복과 세븐틴, 스머프가 가진 긍정적인 에너지를 결합한 이색적인 협업을 완성했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 이삭토스트가 일상 속 작은 순간들이 모여 따듯한 행복이 된다는 메시지를 전해온 흐름에서 출발했다. 서로 다른 개성과 매력을 지닌 세븐틴 멤버들이 하나의 팀으로 조화를 이루는 모습은, 다양한 취향과 순간을 토스트로 연결해온 이삭토스트의 브랜드 철학과 자연스럽게 맞닿아 있다. 여기에 세대를 넘어 사랑받아온 스머프 캐릭터의 세계관이 더해지며, 국경과 문화를 넘어 '함께하는 즐거움'을 전하는 콜라보 캠페인으로 확장됐다.

콜라보 상품은 세븐틴 멤버들을 스머프 캐릭터로 재해석한 '세븐틴|스머프 메탈 키링'으로 구성됐다. 각 키링에는 캐릭터별 개성과 상징을 담은 포인트 참이 함께 달려 있어 소장 가치를 높였다. 예를 들어 호시스머프 캐릭터에는 호랑이와 김치 모티브의 참을 더하는 등, 캐릭터의 특징을 자연스럽게 떠올릴 수 있도록 세심하게 디자인됐다. 견고한 메탈 소재와 디테일한 표현으로 일상 속에서도 부담 없이 활용할 수 있도록 완성도를 높인 것이 특징이다.

해당 상품은 오는 1월 12일부터 전국 이삭토스트 매장과 이삭토스트 공식 앱, 배달의민족을 통해 구매할 수 있다. '스머프 토스트 세트'는 이삭토스트의 인기 토스트 9종 중 1종과 '세븐틴|스머프 메탈 키링' 1종(랜덤)으로 구성되었으며, 토스트는 스크램블 햄치즈, 프렌치 햄치즈, 프렌치 에그마요, 프렌치 크림 브리오슈, 계란후라이 햄치즈, 계란후라이 스페셜, 감자스페셜, 리얼 양념치킨, 소이크런치 치킨 중에서 선택할 수 있다. 또한 '세븐틴|스머프 메탈 키링'은 단품으로도 구매할 수 있다.





이삭토스트 관계자는 "이번 콜라보는 이삭토스트가 전해온 따듯한 일상의 순간에 세븐틴과 스머프의 긍정적인 에너지를 더한 프로젝트"라며, "토스트와 메탈 키링을 통해 고객 모두가 함께 웃고 즐길 수 있는 달콤한 기억을 만들어가길 바란다"고 전했다.





