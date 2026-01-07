트럼프 "베네수 원유 최대 5000만 배럴 미국 인도"…中 견제·美 유가 안정

트럼프 "베네수엘라 원유 시장가에 판매"

"판매대금 베네수엘라와 미국인 위해 사용"

소셜미디어 트루스소셜

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) "베네수엘라 과도 정부가 제재 대상이었던 원유 3000~5000만 배럴을 미국에 인도할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "이 원유는 시장 가격으로 판매될 것"이라며 이같은 메세지를 게시했다.

이어 "판매 대금은 미국 대통령인 나의 통제하에 둬서 베네수엘라 국민과 미국 국민 모두에게 도움이 되도록 사용될 것"이라고 말했다.

또 "크리스 라이트 에너지부 장관에게 이 계획을 즉각 실행할 것을 지시했다"며 "해당 원유는 저장선을 통해 운송돼 미국 내 하역 항구로 직접 반입될 것"이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 후 "미국 석유기업들이 베네수엘라로 돌아가 에너지 인프라를 재건할 것"이라며 "우리가 주도권을 쥐고 있다"고 말한 바 있다.

이후 미국 정부는 베네수엘라 당국자들이 베네수엘라 원유를 미국 정유사들에 수출하는 방안을 논의에 착수했고 하루도 채 지나지 않아 베네수엘라 원유를 미국으로 운송 중이다.

이는 중국으로 수출되는 원유 공급을 차단하고, 베네수엘라산 원유 수입 제재를 해제해 미국의 유가 안정을 꾀하겠다는 것으로 해석된다. 중국은 지난 10년 동안 베네수엘라 원유의 최대 구매국이었다.

미국의 빠른 조치는 베네수엘라의 원유 생산량 감소 우려가 작용한 것으로 보인다. 트럼프 행정부는 지난해 12월 베네수엘라 정권을 '외국 테러 단체'(FTO)로 지정하고, 제재 대상 유조선의 베네수엘라 출입을 전면 봉쇄했다.

이 조치로 베네수엘라는 유조선과 저장탱크에 적재된 수백만 배럴의 원유를 출하하지 못했고, 원유 저장 공간이 부족해지자 베네수엘라 국영 석유기업인 PDVSA는 생산량을 축소했다.

파이낸셜타임스(FT)는 애널리스트를 인용해 베네수엘라가 추가로 원유 생산을 줄이면 추후 원유 생산 재개에 상당한 지연이 생길 수 있다고 분석했다. 베네수엘라 원유 사정을 잘 아는 관계자는 "저장된 원유를 이동시킬 수 없다면 4주 안에 원유 생산량이 3분의 1가량 감소해 하루 평균 60만 배럴까지 떨어질 수 있다"고 말했다.





AD

에너지 컨설팅 회사인 Kpler에 따르면 베네수엘라는 하루 평균 약 90만 배럴을 생산하고 있었다. 미국의 제재 직후 생산량이 약 8% 감소했다. 제재가 지속되면 2월에는 원유 생산량이 하루 평균 약 60만배럴까지 하락할 것으로 예상된다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>