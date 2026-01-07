오세훈 "서울시정 '축적' 발판 삼아 강북 균형발전"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7일 대한상공회의소에서 신년인사회

"국가·도시 번영은 '축적의 힘'에서 나와"

오세훈 서울시장이 7일 다시금 '강북 전성시대'에 대한 의지를 드러냈다. 지난 4년간 다져온 서울시정을 밑바탕으로 균형 발전을 추진한다는 방침이다.

오 시장은 7일 오전 대한상공회의소에서 열린 서울시 신년인사회에 참석해 이같이 밝혔다. 이 자리에는 최태원 대한상공회의소 회장, 최호정 서울시의회 의장, 정근식 서울시교육감, 박정보 서울경찰청장 등이 참석했다.

연합뉴스

오 시장은 "국가와 도시의 번영은 단기간의 성과가 아니라 올바른 방향으로 쌓아 올린 시간의 무게, 즉 '축적의 힘'에서 나온다"며 "지난 4년 서울시정의 중심에는 바로 이 '축적'이 있었다"고 말을 꺼냈다.

이어 "한때 서울은 정책의 단절과 정체로 도시 경쟁력이 뒷걸음질 치는 아픔을 겪었다"며 "저는 그 '잃어버린 10년'을 되돌리고 서울의 박동을 되살리기 위해 사력을 다해왔다"고 했다.

세계 도시 종합경쟁력 지수, 기후동행카드 등 성과를 언급한 오 시장은 "'서울이 달라졌다'는 많은 분의 목소리는 서울시가 쌓아 올린 행정의 성과이자 축적의 증거"라며 "올해 이 축적을 발판 삼아 서울의 판을 근본부터 재구조화하겠다"고 공언했다.

뒤이어 올해의 목표로 가장 먼저 '강북 균형 발전'을 꺼냈다. 오 시장은 "그 출발점은 균형 발전이다. '다시, 강북 전성시대'는 특정 지역을 위한 구호가 아니다"며 "강북의 잠재력을 깨우지 않고서는 서울 전체의 도약도 불가능하다는 분명한 판단"이라고 말했다.

앞서 오 시장은 지난해 말 신년사를 통해서도 "강북을 더 이상 베드타운으로 두지 않겠다"며 균형발전에 대한 의지를 드러낸 바 있다.

오 시장은 "강북을 베드타운에서 경제와 문화 거점으로 전환해 서울 전체의 성장을 열겠다"며 "동서남북이 서로를 밀어주고 끌어주는 '하나의 서울'을 반드시 현실로 만들겠다"고 강조했다. 이 과정에서 강북횡단선과 지하고속도로, 용산 동북아 비즈니스 허브, 서남권 첨단 창업 공간, 잠실 MICE 거점 등 목표를 하나씩 언급하기도 했다.

이 밖에도 오 시장은 신속통합기획을 통한 주거 불안 해소, AI와 바이오 등 신산업 지원, 약자와의 동행을 바탕으로 한 안전망 구축 등 정책 기조를 이어나가겠다고 설명했다.





마지막으로 오 시장은 "낙숫물이 바위를 뚫는 힘은 강함이 아니라 멈추지 않는 지속함에 있다"며 "성과를 만들어본 경험, 그 축적된 실력으로 서울은 더 큰 도약을 준비하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

