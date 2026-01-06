900만 찾은 '루브르' 박물관, 도난 소동에도 끄떡없네

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 방문객이 900만명을 돌파

프랑스 루브르 박물관이 지난 한 해 동안 900만명의 방문객을 유치했다. 지난해 10월 보석 도난 사건으로 소란스러웠음에도 방문객의 관심은 변함없던 셈이다.

연합뉴스는 6일 BFM TV를 인용해 루브르 박물관 관람객이 2024년 870만명보다 30만명이 늘어난 규모라고 보도했다. 다만, 2024년에는 파리올림픽·패럴림픽의 영향으로 방문객이 소폭 감소했다.

프랑스 루브르 박물관. 연합뉴스

지난해 루브르 방문객의 대부분은 외국인이다. 27%는 프랑스인, 73%는 외국인으로 집계됐다. 외국인 중 약 40%가 유럽경제지역(EEA) 외 국가 출신이다. 지난해 방문객의 30%인 약 300만명은 무료입장 혜택을 받았다.

파리의 주요 박물관 중 오르세 미술관과 오랑주리 미술관은 전년도 대비 1%가량 감소한 총 490만명의 방문객을 맞이했다.

이들 외 약 100개의 국가 유적지가 총 1200만명의 방문객을 기록했다. 국가유적센터에 따르면 가장 많은 방문객을 기록한 곳은 개선문(185만명)과 몽생미셸 수도원(160만명)이다.

인기 있던 이들 박물관 등은 연초부터 입장료를 인상했다. 프랑스 정부는 비유럽 방문객의 관광지 입장료를 더 올려받아 그 재원을 국가 유산 복원에 쓴다는 입장을 밝혔다.

루브르 박물관은 오는 14일부터 비유럽 출신 방문객 입장료를 현재 22유로(3만7000원)에서 32유로(5만4000원)로 45% 인상한다.

베르사유 궁전 역시 유럽 외 방문객들은 성수기(4월 1일∼10월 30일)에는 35유로(5만9000원), 비수기에는 25유로(4만2000원)를 내야 한다. 유럽인보다 각각 3유로가 비싸다.





한편, 지난 10월 말 도난 사건이 발생한 프랑스 루브르 박물관의 왕실 보석 전시관 외벽 창문은 보안용 철조망이 설치됐다. AFP통신에 따르면 아폴론 갤러리 외벽 창문엔 과거 철조망이 설치돼 있었으나 2003∼2004년 갤러리 복원 공사 당시 제거됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

