GS건설, 공정거래 자율준수 활동 우수 조직 시상

6일 GS건설 본사에서 진행된 공정거래 자율준수 최우수조직 포상 시상식에서 허윤홍 GS건설 대표(왼쪽에서 두번째)와 수상자가 기념촬영을 하고 있다. GS건설

GS건설은 조직별 공정거래 자율준수 활동을 평가해 최우수조직 및 우수조직에 시상했다고 6일 밝혔다.

지난해 공정거래자율준수 프로그램(CP) 교육 참여, 자율준수 편람 활용, 공정거래 관련 법규 준수 등에 대해 본사 및 국내 현장을 대상으로 점검 및 평가해 선발했다. 이번 시상식은 공정거래 자율준수 문화를 정착해 임직원 스스로 실천하는 문화를 만들기 위해 마련됐다.

GS건설은 2021년 CP 도입을 선포하고 전담부서를 신설해 공정거래 관련 법규 준수를 위해 자발적으로 노력해 왔다. GS건설은 2025년 CP 운영에 대한 평가에서 3년 연속 우수(AA)등급을 획득하며, 같은 해 12월19일 공정거래위원회가 주최하는 CP 포럼에서 등급평가증을 수여 받았다.





GS건설 관계자는 "앞으로도 CP를 더욱 고도화해 하도급뿐 아니라 안전, 품질 등 건설 현장에서 발생할 수 있는 리스크 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





