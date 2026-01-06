'은퇴 선언' 임재범, 신곡 '라이프 이즈 어 드라마' 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임재범 신곡 이미지. 블루씨드엔터테인먼트 제공

가수 임재범이 신곡 '라이프 이즈 어 드라마(Life is a Drama)'를 발매한다고 소속사 블루씨드엔터테인먼트가 6일 밝혔다.

임재범은 이날 오후 6시 주요 온라인 음원 사이트에서 신곡을 공개한다. 그가 그동안 준비한 음악 작업 중 마지막으로 선보이는 노래다.

'라이프 이즈 어 드라마'는 인생을 드라마에 빗대 표현한 곡이다. 끝을 단정 짓기보다 계속 써 내려가야 할 과정이라는 의미를 담았다. 수없이 넘어지고 다시 일어섰던 과거를 발판 삼아 앞으로 나아가려는 의지를 노래한다.

작사는 김이나가 맡았다. 가사에는 "돈트 유 샌드 미 굿바이(Don't you send me goodbye)", "넌 이미 이보다 큰 걸 이겨냈던 적이 있어", "무너지는 벽의 뒤에 새 길을 봐" 등의 내용을 담았다. 시련을 이겨낸 자신에 대한 믿음과 삶의 주체성을 강조했다.





임재범은 오는 5월까지 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '나는 임재범이다'를 진행한다. 오는 17, 18일 서울 올림픽공원 KSPO DOME(체조경기장) 공연을 시작으로 수원, 일산, 광주 등에서 무대를 이어갈 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

