李대통령, 中 전인대 상무위원장 접견…"전인대 역할 중요, 지지·성원 부탁"

자오러지 상무위원장, 중국 내 권력서열 3위

자오 위원장 "소통과 협력 강화하자"

이재명 대통령이 6일 오전 중국 베이징 인민대회당에서 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장을 접견하고 한·중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 위해 의회 차원의 역할과 지원을 요청했다. 자오 상무위원장은 한중관계가 정상 궤도로 복귀해 새로운 국면을 맞이했다며 소통과 협력을 강화하자고 화답했다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 이날 인민대회당 2층 동대청에서 자오 상무위원장과 만난 자리에서 "시진핑 주석과의 회담을 통해 정치적 신뢰와 민간 부문의 우호적 신뢰를 바탕으로 한·중 전략적 협력 동반자 관계를 성숙하게 발전시켜 나가는 데 뜻을 함께했다"고 말했다. 중국 내 권력 서열 3위로 꼽히는 자오 상무위원장 한국의 국회의장에 해당하는 인물이다.

그러면서 이 대통령은 "이 같은 양국 관계 발전에 전인대의 역할이 그 어느 때보다 중요하다고 생각된다"며 "민의를 대표하는 기관으로서 사회 전반의 인식과 다양한 목소리를 대변함으로써 상호 이해를 높이고 공감대를 확장하는 데 중요한 기여를 할 것으로 믿는다"고 했다. 그러면서 "굳은 신뢰의 기반 위에 한·중 관계를 더욱 발전시켜 나갈 수 있도록 위원장과 중국 전인대의 적극적인 지지와 성원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

앞서 자오 상무위원장은 모두발언에서 "중한 양국은 우호적인 가까운 이웃이자 전략적 협력 동반자"라며 "수교 30여 년 이래 함께 손을 잡고 공동 발전을 도모해 왔다"고 말했다. 이어 "우호와 협력은 시종일관 중한관계의 선명한 바탕색"이라며 "건강하고 안정적이며 지속적으로 심화하는 중한관계는 양국 국민의 이익에 부합하고 지역, 나아가 세계의 평화·안정과 발전·번영에 유리하다"고 했다.

그는 또 "시 주석과 대통령의 전략적 지도 아래 중한관계가 다시 한번 정상의 궤도로 복귀했고 새로운 국면을 맞이했다"며 "중국 측은 한국 측과 함께 양국 정상 간 중요한 공동 인식을 잘 이행하고 소통과 조화를 강화하며 각 분야의 협력을 심화함으로써 전략적 협력 동반자 관계가 안정적으로 멀리 갈 수 있도록 함께 주도하겠다"고 말했다.

연합뉴스

이 대통령은 자오 상무위원장이 그간 한·중 교류를 이어가는 데 역할을 해 왔다고 감사의 뜻을 전하기도 했다. 이 대통령은 "박병석 특사(전 국회의장)를 단장으로 우원식 국회의장, 이학영 국회부의장 등 우리 측 인사들의 방중 과정에서 위원장께서 한·중 간 교류를 이어가는 데 큰 역할을 해 주신 것으로 알고 있다"고 말했다.

이 대통령은 자오 상무위원장이 2012년 산시성 당서기 시절 삼성전자의 대규모 투자를 유치한 사실도 거론하며 "한·중 간 경제 협력에 의미 있는 기여를 하신 점도 잘 알고 있다"고 했다.





AD

이날 접견에는 우리 측에서 김용범 정책실장, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 조현 외교부 장관, 위성락 국가안보실장, 노재헌 주중대사, 하정우 AI미래기획수석, 임웅순 안보실 2차장 등이 배석했다. 중국 측에서는 쑨웨이둥 외교부 부부장, 다이빙 주한중국대사, 러우친젠 외사위 주임위원, 류치 상무위 비서장, 장칭웨이 상무위 부위원장 등이 함께했다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>