美국방 "마두로 체포에 투입된 병력 약 200명"

헤그세스 "단 한명의 미국인도 죽지 않아"

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 베네수엘라 수도 카라카스에서 약 200명의 병력을 투입해 니콜라스 마두로 대통령을 체포했다고 밝혔다.

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관. AP연합뉴스

5일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 헤그세스 장관은 이날 버지니아주 뉴포트뉴스에서 해군 장병과 조선업 종사자들을 상대로 한 연설에서 "미국의 최고 인재 중 약 200명이 카라카스 시내로 진입해 미 사법당국이 수배 중이던 인물을 법 집행 지원 차원에서 체포했다"며 "단 한명의 미국인도 죽지 않았다"고 했다.

미 당국자가 마두로 대통령 체포를 위해 카라카스를 급습한 병력의 규모를 구체적으로 공개한 것은 이번이 처음이다. 다만 이 병력 규모가 실제 카라카스에 헬기로 투입된 지상군을 의미하는지, 아니면 해당 부대를 지원한 다른 인원까지 포함하는지는 확실하지 않다.

미국은 지난 3일 '확고한 결의(Operation Absolute Resolve)'로 명명된 기습 작전을 통해 마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스를 카라카스의 안전 가옥에서 체포했다. 현장에서의 체포 및 압송 작전은 미 육군 최정예 특수전 부대인 델타포스가 맡았고, 베네수엘라의 방공망 타격 등 다양한 임무에 스텔스 전투기 F-22 랩터 등 150대가 넘는 군용기가 동원된 것으로 전해졌다.





미국으로 압송된 마두로 대통령 부부는 이날 뉴욕 법원에 처음으로 출정했다. 마두로 대통령은 "나는 결백하다. 나는 유죄가 아니다. 나는 품위 있는 사람이다"라고 통역을 통해 말하며 마약 밀매 공모 등 자신에게 적용된 4개 범죄 혐의에 대해 모두 무죄를 주장했다.





