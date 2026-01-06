부천시, 약대1·내동2 지구 지적재조사…온라인 주민설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 약대1지구와 내동2지구에 대한 지적재조사사업 실시계획을 수립하고, 온라인 주민설명회를 진행 중이라고 6일 밝혔다.

지적재조사사업은 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 지적공부의 등록사항을 바로잡고 종이 지적을 디지털 지적으로 전환하는 국가 정책 사업이다. 부천시는 올해 사업지구로 약대1지구(약대동 153-13번지 일원)와 내동2지구(내동 101-1번지 일원) 141필지(9만8791㎡)를 선정해 본격적인 사업에 나선다.

내동2지구 지적재조사사업 대상지. 경기 부천시 제공

이에 따라 시는 실시계획 수립과 함께 주민의 이해도를 높이기 위해 온라인 주민설명회를 열고 있다. 사업시행자인 원미구청장과 오정구청장은 토지소유자 3분의 2 이상 동의를 받아 부천시청 토지정보과에 사업지구 지정을 신청해야 한다.

온라인 설명회는 지적재조사사업의 개요와 사업지구 현황 등을 영상으로 제작해 '부천시 지적재조사' 유튜브 채널에 게시했으며, 큐알(QR)코드를 통해 누구나 시청할 수 있다.

시는 온라인 설명회 이용이 어려운 토지소유자와 고령자 등을 위해선 '찾아가는 주민설명회'도 병행해 운영할 계획이다.





부천시 관계자는 "지적재조사사업은 토지 경계에 대한 분쟁을 줄이고, 재산권 보호와 더불어 토지의 가치를 높이는 데 중요한 역할을 한다"며 "정확한 토지정보 제공을 위해 주민의 적극적인 참여와 협조를 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

