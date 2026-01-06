경찰, '공천헌금 1억 보관 의혹' 강선우 전 보좌관 피의자 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 1억원의 '공천헌금'을 받아 보관했다는 의혹을 받는 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관을 조사 중이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 7시께부터 강 의원의 전직 보좌관 A씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다.

A씨는 김 의원 측으로부터 현금 1억원을 받아 보관한 의혹을 받고 있다.

녹취록에 따르면 김병기 더불어민주당 의원은 2022년 지방선거를 앞둔 4월 21일께 강 의원과 만나 "1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 사무국장(A씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었다. 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답했다.

강 의원은 "A씨에게 누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다"고 해명했으나 A씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 전해졌다.





경찰은 이날 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 등의 혐의로 강 의원과 김 시의원을, 업무방해 혐의로 김 의원을 고발한 김태우 전 강서구청장도 불러 조사할 예정이다.





