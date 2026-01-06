리가켐바이오, 제44회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스'공식 초청' 참가

리가켐 바이오사이언스는 이달 12일부터 15일(현지 시각)까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 세계 최대 제약·바이오 투자 행사인 '제44회 J.P.모건 헬스케어 컨퍼런스(J.P. Morgan Healthcare Conference 2026)'의 공식 초청을 받아 참가한다고 6일 밝혔다.

이번 컨퍼런스에서 리가켐바이오는 공식 초청 기업으로서 글로벌 빅파마들을 대상으로 자사의 독자적인 ADC(항체-약물 결합체) 플랫폼 및 신약 후보물질들을 소개하고 기술이전 논의를 진행할 예정이다. 특히, 이번 참가의 핵심은 리가켐바이오의 ADC 플랫폼 '컨쥬올(ConjuAll)' 기반 파이프라인들이 연이어 글로벌 임상에서 유의미한 성과를 거두며 입증된 기술력을 바탕으로, 전 세계 제약사들과의 파트너링 논의를 한층 더 심화하는 데 있다.

AD

최근 리가켐바이오는 기술이전된 주요 파이프라인들의 임상 데이터가 잇따라 성공적으로 확인되면서 글로벌 시장의 주목을 받고 있다. 대표적으로 HER2(인간상피세포 성장인자) 표적 ADC인 'IKS014(LCB14)'의 글로벌 임상 1상에서의 우수한 효능 및 안전성, 그리고 현재 HER2 표적 ADC의 화두 중 하나인 'post-엔허투(Enhertu)' 가능성을 입증했다. 또한 ROR1 표적 ADC인 'CS5001(LCB71)' 역시 ROR1 ADC 최초로 혈액암 뿐만 아니라 고형암에서까지 효능을 입증했으며, 앞서 개발되고 있는 경쟁사 약물 대비 효능 및 안전성 측면에서 우월성을 확인한 바 있다.

이러한 성과에 힘입어 ADC 플랫폼 기술 및 신약 후보물질 도입을 희망하는 글로벌 기업들의 문의가 작년 대비 대폭 증가했으며, 이에 따라 이번 행사 기간 중 기존 논의 중이던 파트너링 후보 기업들과의 심층 후속 미팅은 물론, 플랫폼 도입을 희망하는 신규 빅파마들과의 파트너십 논의가 활발하게 진행될 예정이다.

리가켐바이오는 이번 미팅들을 통해 차세대 ADC 링커 및 독자 개발 페이로드들의 가치를 적극 알릴 계획이다. 특히 이번에는 독자적인 페이로드 기술인 'PBD prodrug'의 경쟁력과 더불어, 현재 상업화 또는 임상 개발 단계에 있는 '토포이소머라제 I 억제제(Topo1i·Topoisomerase I inhibitor)' 기반 페이로드들의 내성 이슈를 극복한 '차세대 Topo1i 페이로드' 등 신규 개발된 ADC 링커 및 페이로드들의 가치를 적극 알릴 계획이다. 글로벌 시장 내 ADC 분야의 주도권 경쟁이 치열해지는 가운데, 리가켐바이오의 검증된 플랫폼 기술은 다수의 잠재적 파트너사들에게 매력적인 선택지로 평가받고 있다.





AD

박세진 리가켐바이오 최고운영책임자(COO) 사장은 "이번 JP모건 헬스케어 컨퍼런스의 참석을 통해 리가켐바이오의 기술력이 더 이상 '기대감'에 머물지 않고 글로벌 표준으로 확고히 인정받고 있음을 입증할 것"이라며 "연이은 긍정적 임상 데이터로 플랫폼의 신뢰도가 극대화된 시점인 만큼, 이번 컨퍼런스를 통해 현재 진행 중인 다수의 기술이전 논의를 가속화하고 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>