부산 기장군, 교리삼거리 대형 재해문자전광판 정식 운영

높이 11m 양면 전광판 설치… 재난 발생 시 신속·정확한 정보 전달

부산 기장군(군수 정종복)은 태풍과 집중호우, 산불 등 각종 재난 발생 시 군민들에게 신속하고 정확한 정보를 제공하기 위해 기장읍 교리삼거리 일대에 대형 재해문자전광판을 설치하고, 지난 5일부터 정식 운영에 들어갔다.

기장군 기장읍 교리삼거리에 설치된 대형 재해문자전광판.

이번에 설치된 대형 재해문자전광판은 높이 11m, 가로 6m, 세로 4m 규모의 양면형 전광판으로, 재난안전 특별교부세 3억 원과 군비 1억원 등 총 4억원의 사업비가 투입됐다.

전광판은 평상시 군정 소식과 기상 정보, 재난 유형별 행동요령 등을 영상과 문자로 송출하며, 기상특보 발효 시에는 특보 내용과 함께 경보·대피 사항을 실시간으로 안내해 군민들이 재난 상황에 빠르게 대응할 수 있도록 운영된다.

현재 기장군에는 재해문자전광판이 총 27개소 설치돼 있으며, 이 가운데 대형 전광판은 2개소다. 군은 앞으로 영상과 이미지 등 다양한 시각적 수단을 활용해 정보 전달 효과를 높이기 위해 기존 전광판을 단계적으로 개선해 나갈 계획이다.





정종복 기장군수는 "재난 상황에서는 무엇보다 신속하고 정확한 정보 전달이 군민의 생명과 안전을 지키는 핵심"이라며 "재해문자전광판을 통해 필요한 정보가 적시에 제공될 수 있도록 철저한 관리와 운영에 만전을 기해 달라"고 말했다.





