양양군, 전지훈련 1만4000명 돌파…‘동계 스포츠 메카’로 급부상

“겨울이 더 뜨거운 양양”…1년 만에 3.5배 ↑

2025년 10개 종목 17개 지역 참여

전지훈련 선수단 유치로 지역 경제 ‘훈풍’

강원 양양군이 적극적인 스포츠 마케팅과 천혜의 자연환경을 앞세워 동계 전지훈련의 최적지로 각광받고 있다.

전지훈련 모습. 양양군 제공

양양군은 2025년 동계 시즌 동안 총 10개 종목, 17개 지역에서 약 1만4000명의 선수단을 유치하는 쾌거를 거뒀다고 5일 밝혔다.

이는 2024년 4000여 명 규모였던 전지훈련 인원이 1년 만에 3.5배 이상 급증한 것으로 양양군이 동계 훈련지로서의 경쟁력을 단기간에 입증했다는 평가다.

특히 2025년 양양군에서 개최된 전국대회에 참가했던 선수단들이 쾌적한 자연환경과 우수한 체육시설, 안정적인 훈련 여건을 높이 평가하며 전지훈련지로 양양을 선택한 것과 양양군체육회의 스토브리그 유치가 전지훈련 팀 급증의 주요 요인으로 분석된다.

선수단뿐만 아니라 지도자, 임원, 학부모 등 관계자까지 포함하면 수천 명에 달하는 대규모 인원이 장기간 체류한 것으로 나타나, 관내 숙박시설과 음식점, 편의시설 이용 증가 등 실질적인 지역경제 파급 효과로 이어지고 있다는 평가다.

현재 강북리틀야구단이 지난해 12월부터 오는 1월 25일까지 한 달간 체력 강화와 전술 훈련을 진행 중이며, 전국 유소년 축구클럽 96개 팀, 2600여 명이 1월 3일부터 20일까지 양양공항구장과 하조대구장에서 전지훈련에 돌입했다.

또한 1월 8일부터 18일까지는 배드민턴 11개 팀 90여 명이 양양국민체육센터 등 3개 체육시설에서 전지훈련을 실시하며, 1월 9일부터 11일까지는 분당 SK 유소년 농구팀이 양양에서 전지훈련을 진행할 예정이다.

전지훈련 모습. 양양군 제공

특히 전국 유소년 축구클럽 전지훈련은 2년 연속 양양군을 찾으며, 양양군이 일회성 방문지가 아닌 안정적이고 신뢰받는 전지훈련지로 자리 잡았음을 다시 한번 입증했다.

군은 체육시설 무료 제공을 비롯한 다양한 인센티브를 마련하고, 경기 운영위원 지원 등 행정적 뒷받침을 강화하여 전지훈련팀이 훈련에 전념할 수 있도록 편의 제공을 확대할 계획이다.





양양군 관계자는 "전지훈련 유치는 지역 경제 활성화는 물론 지역 체육 발전에도 큰 도움이 되고 있다"며 "앞으로도 체계적이고 지속 가능한 전지훈련 여건을 조성하여 양양군이 사계절 스포츠 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

