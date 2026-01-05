강훈식 "이혜훈 지명 도전은 대통령 의지…청문회 지켜봐야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 5일 "이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 지명 자체가 저희로서는 도전"이라고 말했다.

강 실장은 이날 CBS '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 이같이 언급한 뒤 "한번 도전해 본다는 게 대통령의 의지이고 저희는 청문회까지 충분히 지켜보고 평가받아봐야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

강 실장은 이 후보자를 기획예산처 장관직에 지명한 이유에 대해 "자원 배분이 관계 중심으로 이뤄지는 것을 경계하고 있다"며 "균형 잡힌 시각으로 냉정하고 객관적으로 할 수 있을 것이라는 부분이 반영됐다"고 설명했다.

이 후보자의 내란 옹호 논란에 대해서도 강 실장은 "(이 후보자의) 입장은 보고가 다 됐고 본인의 사과 의지를 분명히 확인하고 지명했다"고 부연했다.

다만 '갑질' 의혹은 검증에 잘 잡히지 않는 내용이니 청문회 소명을 들어야 하고, 부동산 투기 의혹에 대해서는 "저쪽 진영에서 후보자로서 공천받았던 시기에 있었던 부분이고 오래된 얘기"라고 했다.

한편 강 실장은 국민의힘에서 이 후보자를 제명한 것에 대해서는 "이렇게까지 많이 반발할 것이라고 생각 안 했다"며 "도대체 그러면 국민 통합은 어떤 방식으로 만들어야 하는지 되묻지 않을 수 없다"고 지적했다.





이재명 대통령의 중국 방문을 계기로 한한령이 해제될 가능성을 묻는 말에는 "약간 시간이 걸릴 것으로 본다"고 말했다. 강 실장은 "중국의 공식 입장은 한한령은 없다는 것"이라면서도 "문화 교류에 대해서는 지금도 태권도라든지 여러 가지 문화 교류들은 진행되고 있다"고 얘기했다.





송승섭 기자

