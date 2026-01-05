용인시, 中企에 AI 수출패키지 지원…수출지원 종합계획 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생성형 AI 활용해 구매자 연결, 마케팅 교육, 콘텐츠 제작 지원

포르투갈·조지아·아제르바이잔 등 해외시장개척단도 확대

경기도 용인시가 전국 지방자치단체로는 처음으로 인공지능(AI) 수출패키지를 지원하는 등 올해 관내 중소기업의 수출지원사업을 확대한다.

용인시는 올해 정책 목표를 'AI·디지털 기반 중소기업 국제 경쟁력 강화'로 설정하고 ▲AI·디지털 무역지원체계 구축 ▲지역 기반 수출협력 네트워크 강화 ▲전략적 해외 마케팅 지원 확대 등 세 가지 추진 전략을 중심으로 올해 총 12개의 수출지원사업을 추진한다고 5일 밝혔다.

눈에 띄는 것은 전국 최초로 도입하는 'AI 수출패키지 지원사업'이다. 시는 한국무역협회와 협력해 생성형 AI를 활용한 구매자와 판매자 간 연결, 무역마케팅 교육, 해외 마케팅 콘텐츠 제작 등 AI 기반 수출 전 과정을 지원하는 프로그램을 마련했다.

일본 도쿄에는 중소기업 제품 판촉과 수출 상담을 맡는 '용인시 팝업스토어' 개설을 추진한다.

해외시장 개척단도 확대한다. 시는 '2026 한국문화의 날(Festa da Cultura Coreana)'과 연계해 포르투갈에 해외시장개척단을 파견한다. 조지아·아제르바이잔 등 신흥시장 개척단 파견도 확대한다.

시 수출·홍보 브랜드 '요고(YOGO)'를 활용한 해외 바이럴 마케팅과 해외전시회 참여도 본격 추진해 한류를 활용한 K-뷰티와 K-푸드 등 소비재 분야 기업의 홍보 창구도 다각화할 방침이다.





이상일 용인시장은 "지난해 용인의 수출기업 수는 2612개로, 전년도보다 2.4% 늘고 지역 중소기업의 해외 진출도 확대되고 있다"며 "올해는 AI를 활용하는 실효성 높은 지원사업을 통해 지역 중소기업이 세계 시장에 더 많이 진출하고 경쟁력도 키울 수 있도록 노력할 방침"이라고 말했다.





