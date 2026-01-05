이혜훈에 물음표 던진 유시민 "아랫사람에 소리 지르는 사람, 일 잘 못해"

유시민, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 평가

"나였으면 이혜훈 안 불러…취향은 비평 불가"

"장관은 공무원 일하게 해야…괴성으로 안 돼"

유시민 전 노무현재단 이사장이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 "일을 잘 할 수 있는 사람인가에 대해 물음표"라며 "아랫사람한테 막 소리 지르는 사람은 원래 일을 잘 못 한다"고 평가했다. 유 전 이사장은 지난 2일 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'의 '정준희의 눈' 인터뷰에서 이 후보자 지명을 취향, 도덕적 기준, 목적 합리성 등 세 가지 기준으로 평가했다.

유시민 전 노무현재단 이사장이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 "일을 잘 할 수 있는 사람인가에 대해 물음표"라고 평가했다. 아시아경제DB

AD

유 전 이사장은 "당신이 이혜훈이라면 (이 대통령이) 콜업하면(부르면) 응하겠냐. 제가 이혜훈이라면 응하지 않는다"며 "예컨대 윤석열 씨가 저보고 와서 복지부 장관 하라고 하면 안 한다. 제가 이 대통령이라면 콜할 거냐 이혜훈을? 안 한다 저 같으면"이라고 말했다. 다만 이를 '취향의 문제'로 규정하고 "(취향은) 각자 다르기 때문에 이걸 가지고 비평할 수 없다"고 말했다.

그는 "국민의힘에서는 (이 후보자를) 당에서 제명해버리고 배신자라고 한다"며 "(여당 지지자들은) '얼마 전까지 윤석열 옹호하던 사람을, 지지자들을 뭐로 보고 그런 사람을 (뽑냐). 우리 진영에는 그만한 능력자가 없냐?'(라고 한다) 이게 정치 도덕적 기준"이라고 말했다. 그러면서 "(이런 평가는) 이야기할 수 있다고 본다. 이 후보자와 이 대통령 본인은 감당해야 한다"고 했다.

또 "이혜훈이라는 인물이 적합한 도구인가? 그게 비평의 초점이 돼야 한다고 본다"며 "그런데 이 후보자가 그 일을 잘할 수 있는 사람인가에 대해서 저는 물음표"라고 평가했다. 이어 "(기획예산처의) 루틴한 업무 말고 특수한 업무, 대통령 사업 등을 잘할 수 있는 사람인가를 볼 때, 일반론에 비춰 보면 그렇게 아래 사람한테 막 소리 지르는 사람은 일 잘 못 한다"라고 지적했다.

그는 "참여정부 때 인사혁신처에서 장관 매뉴얼이라고 만든 게 있는데 거기 보면 제일 하면 안 되는 게 몇 가지 있다. 퇴근 안 하는 거, 일과 시간 전에 전화질하는 거, 그리고 아랫사람들한테 화내는 거 절대 안 된다. 그런 기본적인 것에 걸린다"라고 평가했다.

유 전 이사장은 "장관의 일은 공무원들이 일하게 만드는 것이다. 인턴 직원한테 막 괴성을 지르는 그런, 물론 장관 되면 다르게 행동할 수도 있겠지만 그게 될까?"라며 "이혜훈을 고른 것이 목적 합리성이 있는 선택이었을까에 대해 저는 데이터가 없어서 그렇다 아니다 말을 못 하고 의문 부호를 붙이고, 청문회를 봐야겠다고 생각하고 있다"고 덧붙였다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 강진형 기자

앞서 TV조선은 지난달 31일 이 후보자가 의원 시절 인턴 직원을 상대로 고성을 지르고 폭언하는 내용이 담긴 통화 녹취를 공개했다. 녹취록에 따르면 이 후보자는 지난 2017년 자신의 이름이 언급된 언론 기사가 보고되지 않았다는 이유로 "도대체 몇 번을 더 해야 알아듣니? 너 대한민국 말 못 알아들어? 네 머리에는 그게 이해가 되니? 너 뭐 아이큐 한자리야?"라며 질책했다. 그는 "내가 정말 널 죽였으면 좋겠다", "입이라고 그렇게 터졌다고 네 마음대로 지껄이고 떠들어?"라고도 말했다. 이에 대해 이 후보자 측은 "업무 과정에서 해당 직원이 큰 상처를 받은 점에 대해 진심으로 사과드리고 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.





AD

앞서 여당에서 이 후보자에 대한 사퇴 요구가 나오기도 했다. 장철민 더불어민주당 의원은 이 후보자를 향해 지난 1일 사회관계망서비스(SNS)에 "사람에게 저런 말을 할 수 있는 사람은 어떤 공직도 맡아서는 안 된다"고 지적했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>