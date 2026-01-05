강릉시, ‘특별자치 시대’ 대도약…고향사랑기부금 40억 달성 눈앞

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 2026년을 본격적 특례 활용의 해로 설정하고 시민이 체감하는 실질적 특별자치 구현과 지역경제 역동성 강화를 위해 박차를 가한다.

강릉시청 전경.

먼저 강릉시는 올해 고향사랑기부제 누적 모금액 40억원, 지역특산 답례품 7억원 매출 효과를 목표로 시민 복리증진과 지역경제 활성화를 이끌고자 한다.

강릉시 고향사랑기부제는 제도 시행 3년 차인 지난 2025년 누적 모금액이 26억원을 돌파하며 안정적인 성장궤도에 진입했다.

이에 시는 고향사랑 기부자의 강릉시 방문 확대에 초점을 두고, 2026년에는 문화·관광·체험 등 다양한 분야의 민간 기업과 협약을 확대해 기부자가 강릉을 방문하고 머무르며 예우를 체감할 수 있는 할인 등 연계 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

시는 지난 2025년 민간 관광기업인 아르떼뮤지엄과 하슬라아트월드와 협약을 체결해 기부자에게 입장료 할인 혜택을 제공했으며, 지난 11월 5일 관련 조례를 개정해 임해자연휴양림 등 7개 공공관광시설 이용요금을 무료 또는 20%~40% 할인하는 제도적 혜택을 마련하는 등 다양한 혜택을 발굴해왔다.

또한 지난 2025년 12월 모금이 조기 완료된 3개의 지정기부사업(취약계층 아동 여행 지원 및 문화체험 지원, 아동양육시설 리모델링 지원, 지역아동센터 환경개선 지원)을 본격 추진하여 교육·돌봄·정서 지원에 제약을 받는 취약아동들에게 직접적인 도움을 제공하고 보호자와 현장 관계자 모두가 변화를 체감할 수 있도록 할 계획이다.

아울러 시는 지난 2023년부터 2025년까지 규제혁신 분야 지자체 평가에서 거둔 우수한 성과를 바탕으로, 2026년에도 민생·현장 중심의 규제개선을 강화한다.

기존 등록된 행정규제는 재검증해 시대환경 변화에 불필요한 규제를 과감히 정비하고 신설 규제를 세밀히 검토하는 등 시민의 삶의 질과 기업 성장에 저해되는 규제를 개선해 나갈 계획이다.

찾아가는 규제신고센터는 월 1회 이상 운영해 관내 기업과 소상공인의 규제 애로사항을 현장에서 직접 청취하고, 중앙부처와 연계한 중앙규제 개선과제 발굴을 지속 추진한다. 적극행정 기반의 규제개선 우수사례도 분기별로 발굴해 규제혁신 문화를 조직 전반에 확산할 방침이다.

강릉시는 특별자치의 제도적·행정적 실효성을 높이기 위한 강원특별법에 대한 역량 강화도 체계적으로 추진한다.

3차 개정안이 국회를 통과하면 현재 운용하고 있는 강원특별법 규제 특례(산림, 농지, 환경, 국방 등)에 더해 활용 가치가 높은 특례를 경제·관광·지역개발 분야의 다양한 사업에서 실제 적용할 수 있도록 기반을 다질 계획이다.

또한 전략적 특례를 지속 발굴해 강릉시의 특성과 여건을 반영한 맞춤형 특별자치 모델을 구축하고 특별자치가 선언적 제도에 그치지 않고 지역발전을 견인하는 실질적 수단으로 작동하도록 한다는 구상이다.





강릉시 관계자는 "지난 2025년의 특별자치 성과를 2026년에도 이어가 시민이 실질적인 성과를 체감할 수 있는 특별자치를 구현해 나가겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

