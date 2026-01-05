한화손보, 새해 맞아 '시그니처 여성 건강보험 4.0' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가정폭력·성폭력 등 법적·경제적 부담 낮춰

임신 시 50만원 '임신지원금' 도입

연령대별 보장 다양화



한화손해보험이 새해를 맞아 대표 상품 '한화 시그니처 여성 건강보험 4.0 무배당'을 새롭게 선보이며 여성보험 라인업을 강화했다고 5일 밝혔다.

이번 신상품은 여성의 안전과 삶의 만족까지 함께 고려한 새로운 기준의 여성보험이다. 주요 특징은 ▲사회적 위험 이후 발생할 수 있는 법적·경제적 부담 대응 ▲난임부터 임신·출산·산후관리까지 아우르는 출산지원 관련 다양한 보장 ▲여성 고유질환(유방·갑상선·여성생식기질환)을 중심으로 한 통합 치료비 보장 등이다. 여성의 삶 전반에 걸친 다양한 위험과 고충을 촘촘히 보장하는 상품으로 설계했다.

한화손해보험이 새해를 맞아 출시한 '한화 시그니처 여성 건강보험 4.0 무배당'의 홍보 이미지. 한화손보

AD

가정폭력과 성폭력 등 여성이 직면할 수 있는 위험 이후 발생하는 법적·경제적 부담까지 보장 범위를 넓혔다. 업계 최초로 '가정폭력 등으로 인한 법률비용' 담보를 마련해 가정폭력으로 인한 이혼소송 시 심급별 1000만원, 최대 3000만원까지 지원한다. 대한변호사협회와 연계한 변호사 상담 서비스도 제공해 심리적 부담을 덜고 법적 대응 과정에서 필요한 전문적 조언을 받을 수 있도록 했다. 성폭력 등 여성 대상 범죄 피해에 대한 보장도 포함했다.

시그니처 여성건강보험의 핵심 경쟁력으로 자리 잡아 온 출산 관련 보장은 이번 4.0에서 임신 단계까지 확장됐다. 검사와 관리에 따른 부담을 고려해 임신 시 1회에 한해 50만원을 지급하는 '임신지원금'을 도입했다.

난임 치료가 장기화하는 현실을 반영해 난임 치료에 대한 보장횟수를 확대해 인공수정과 체외수정을 합해 최대 8회까지 지원한다. 체외수정 성공률 개선을 통한 난임 조기극복을 지원하기 위해 착상확률개선검사(PGT-A) 보장도 새롭게 담았다.

출산 이후에는 출산지원금(첫째 100만원·둘째 300만원·셋째 500만원) 외에도 산후조리원 비용과 입원 중 자녀 돌봄 비용을 추가해 출산 전후 전반을 아우르도록 구성했다.

여성에게 발생 빈도가 높은 유방?갑상선?여성 생식기 질환에 대한 보장도 한층 강화했다. 검사부터 수술, 치료, 재활까지 치료 흐름 전반을 고려해 주요 검사와 치료에 대한 통합 치료비를 제공한다. 암과 유사암뿐 아니라 자궁내막증·자궁근종 등 경미한 여성 질환까지 포함해 연간 최대 1억원 한도로 설계해 치료 과정 전반의 경제적 부담을 줄였다.

연령대별 보장도 다양화했다. 40?50대 여성을 위해 불가피한 치료로 인해 완경(폐경) 시 보장받을 수 있는 '치료에 의한 완경(폐경)진단비' 담보와 갱년기 여성에게 자주 발생하는 골다공증에 대해서도 심도별로 차등해 보장받을 수 있는 '골다공증 진단비Ⅱ'를 새롭게 담았다. 50?60대 유병력 여성을 위한 상품의 선택지도 다양화했다.

이 상품은 15세부터 최대 89세까지 가입할 수 있다. 납입면제를 적용하지 않는 구조를 함께 운영해 보험료 부담을 낮춘 유형을 마련했다. 병력에 따라 가입 절차를 간소화한 방식도 제공한다. 추가기간에 대한 병력고지를 통해 보다 합리적인 보험료로 가입할 수 있도록 설계했다. 무사고 고객에게는 전환을 통해 계약 조건을 개선할 기회도 마련했다. 만기는 80세?90세?100세 중 선택할 수 있다.

한편 업계 최초로 설립한 라이프플러스(LIFEPLUS) 펨테크연구소의 여성 연구를 바탕으로 개발된 '한화 시그니처 여성 건강보험' 시리즈는 2023년 7월 1.0 출시를 시작해 2024년 1월과 11월에 각각 2.0과 3.0을 선보이며 단계적으로 상품을 고도화해왔다. 버전마다 여성의 생애주기와 라이프스타일 변화를 반영한 신규 보장과 서비스를 확대하며 시그니처 여성보험의 정체성을 강화해왔다.





AD

한화손보 관계자는 "시그니처 여성건강보험 4.0은 상해와 질병 보장을 넘어 여성의 안전과 행복까지 통합적으로 아우르는 여성보험"이라며 "여성의 다양한 삶의 순간을 보험이라는 언어로 해석해 전 세대 여성에게 실질적인 보호와 지원을 제공해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>