엑소 카이-경복대 임상병리과 '유튜브 전과자'편 '200만뷰' 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EXO 멤버 '카이'가 경복대학교 임상병리학과와 함께 진행한 유튜브 채널 '전과자'(103화) 편이 200만회를 넘는 조회 수를 기록해 눈길을 끈다.

경복대는 대중문화 콘텐츠를 활용한 이색 홍보를 위해 진행한 이번 유튜브 영상이 올해 1월초 기준 201만회를 돌파했다고 4일 밝혔다.

경복대 남양주캠퍼스에서 촬영된 이번 영상에서 인기 그룹 EXO의 '카이'는 임상병리과로 전과해 실제 전공 수업을 체험하는 과정을 담았다. 특히 EXO 카이는 진지하면서도 재치 있는 모습으로 수업에 임하며 큰 웃음을 선사했다.

유튜브 채널 ‘전과자’에 공개된 ‘경복대학교와 전과자 임상병리과편’이 조회수 200만 회를 돌파했다. 사진은 경복대학교 남양주캠퍼스에서 엑소(EXO) 카이(왼쪽)와 경복대학교 임상병리과 백재하 교수가 학생들과 함께 실습수업을 진행하는 모습을 활용해 제작한 홍보 이미지. 경복대학교 제공

AD

경복대 백재하 교수(임상병리과)는 카이와 완벽한 호흡을 자랑하며 '경복대학교 빠니보틀'이라는 별명을 얻을 정도로 친근하고 유머러스한 강의 스타일을 선보여 주목을 받았다.

영상을 시청한 사람들은 "수업이 이렇게 흥미로운 줄 몰랐다", "교수님의 센스 있는 입담 덕분에 임상병리과에 대한 호감도가 급상승했다"라는 댓글을 남겼다.





AD

경복대 관계자는 "이번 '전과자' 200만 뷰 달성은 경복대 임상병리과의 활기찬 캠퍼스 문화와 우수한 교육 인프라를 세계에 알린 뜻깊은 성과"라며 "단순히 조회 수가 높은 것에 만족하지 않고, 이를 계기로 더 많은 인재가 보건 의료 전문가의 꿈을 키울 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>